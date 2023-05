Ravenna, vietato sbagliare Il Lentigione non perdona

Quando di mezzo c’è il Lentigione, conviene andarci coi piedi di piombo. Domenica al Benelli, il Ravenna affronterà la formazione reggiana, con l’obiettivo di centrare l’accesso ai playoff. Per non doversi preoccupare dei risultati dagli altri campi, né di classifiche avulse da compilare, i giallorossi dovranno vincere. Poi, eventualmente, si andrà a vedere quale avversario ci sarà da affrontare (in ogni caso, fuori casa) in semifinale, fra Pistoiese e Carpi. Quello che è successo lo scorso anno contro il Lentigione, dovrà tuttavia mettere in guardia. Nel corso della regular season, il Ravenna aveva dominato entrambe le sfide, peraltro con lo stesso risultato di 3-1. All’andata, al Benelli, nel match valido per la quarta giornata, gli ospiti passarono in vantaggio al 25’ con una rete di Formato su svarione difensivo di Antonini Lui. Lo stesso difensore carioca si riprese in fretta, firmando il gol del pareggio una manciata di minuti più tardi. Il sorpasso arrivò pochi istanti prima del riposo, grazie a Saporetti, mentre il tris lo siglò Ambrosini (al 96’), in uno dei pochi acuti, prima di trasferirsi alla Victor San Marino in Eccellenza al mercato di riparazione. Al ritorno, sul sintetico di Sorbolo, il Ravenna si adattò bene alle condizioni del campo molto diverse rispetto a quelle del Benelli, andando sul 2-0 con le marcature di Saporetti (14’) e Prati (43’). A riaprire il match ci pensò Caprioni, ad inizio ripresa (5’). L’ex bomber del Massa Lombarda, che all’andata aveva calciato un rigore sul palo, trasformò il penalty. Il gol del 3-1 lo segnò invece Belli allo scadere. Con due vittorie in fotocopia, con un bottino di 83 punti e di 83 reti nella regular season, e con un sonoro 4-0 rifilato al Carpi in semifinale, il Ravenna affrontò dunque la finale dei playoff con grande fiducia, oltre che col vantaggio determinato dalla miglior posizione in classifica. Sarebbe bastato un pareggio al termine dei supplementari per festeggiare la vittoria e dar seguito al progetto di valutazione sul ritorno ‘oneroso’ in serie C. Ma, a rovinare i piani, ci pensò Esposito al 43’ della ripresa (foto). A quel punto, le possibilità di rimediare si rivelarono velleitarie, tanto che il Lentigione raddoppiò con Sala al 47’. Oggi, il Lentigione non è più la corazzata dello scorso anno, tant’è vero che, finito in zona playout, scenderà a Ravenna col coltello fra i denti per evitare a pericolosa ‘coda’ degli spareggi. All’andata il Ravenna ci lasciò le penne, 2-1.