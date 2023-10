Ravenna Women a Pavia dalla neopromossa Academy

Seconda trasferta in campionato per il Ravenna Women che oggi alle 15 al ‘Fortunati’ di Pavia, affronta la neopromossa Academy. Una sfida che dovrebbe essere alla portata delle ravennati: tuttavia le giallorosse di Proserpio Marchetti (nella foto) sono ancora un cantiere aperto e stanno cercando di trovare punti fermi da cui ripartire. La storia è nota: sull’orlo della rinuncia alla serie B, la società in estate ha cambiato mano iscrivendosi, con un forte impegno della nuova proprietà, all’ultimo istante. Con una squadra senza più giocatrici e completamente da rifondare: si è lavorato per ricreare gioco e ambiente. Ma ci vuole tempo: sino ad ora le avversarie erano decisamente fuori portata, così è arrivato lo 0-3 di Arezzo e lo 0-5 casalingo con la Ternana. Naturalmente c’è tutto il tempo per rimediare, visto che ci sono altre due squadre a 0 punti (Cuneo e la ripescata Tavagnacco) con la Res Roma a quota 1. Insomma la salvezza non è un sogno impossibile anche se, al momento, il Ravenna Women è l’ultima squadra del lotto, l’unica a non aver ancora segnato una rete e averne subite ben 8, la peggior difesa e il peggior attacco della serie B.

Il programma, 3ª giornata (ore 15): Arezzo-Lazio, Bologna-Cesena, Brescia-Parma (ore 16), HellasVerona-Genoa, Pavia-Ravenna, Res Roma-Freedom Cuneo, San Marino-Chievo Verona, Ternana-Tavagnacco. Classifica: Lazio, Parma, Ternana 6; Bologna 4; Chievo, Verona, Cesena, S. Marino, Arezzo, Brescia, Genoa, Pavia 3; Res 1; Ravenna, Tavagnacco, F. Cuneo 0.

u.b.