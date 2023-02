Inizia il girone di ritorno, per il Ravenna Women che oggi alle 14,30 al "Soprani" di San Zaccaria ospita la lanciatissima Ternana – all’andata terminò 3-0 per le umbre – del capocannoniere del campionato, Spyridonidou, già 13 gol in 15 gare. Ternana terza in classifica a -3 dalla Lazio capolista e ad 1 solo punto dal secondo. Si tratta del miglior attacco della cadetteria con 39 gol, ma il Ravenna in casa ha subito solo 5 reti e perso una volta soltanto, contro il Cittadella, tra l’altro l’unica gara casalinga nella quale le giallorosse non hanno segnato. Programma 16ª giornata (ore 14,30): Brescia-Lazio, Cesena-Cittadella, Chievo-Trani, Napoli-Trento (ore 11), Ravenna-Ternana, San Marino-Arezzo, Sassari Torres-HellasVerona, Tavagnacco-Genoa. Classifica: Lazio 35; Napoli 33; Cittadella, Ternana, Chievo Verona 32; Cesena 29; Brescia 24; Hellas Verona 23; Ravenna 19; San Marino 18; Genoa 14; Arezzo 13; Tavagnacco, Sassari Torres 11; Trento 8; Trani 4.

u.b.