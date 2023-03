Ravenna Women, con undici punti sulla terz’ultima la salvezza è a portata di mano

O capitano, mio capitano. La grinta fatta giocatore, nel suo caso giocatrice, col numero 25, lo stesso del suo giorno di nascita: 25 febbraio 2002. Linda Giovagnoli (foto) ferocia agonistica e sagacia difensiva al servizio del Ravenna Women di cui è capitana. Anche lei fa parte del miracolo giallorosso: con la squadra più giovane della serie B, la squadra bizantina è vicina ad una tranquilla salvezza, come si augurava la società, ma in un torneo sempre più difficile. "A parte i due portieri – spiega la stessa Giovagnoli, ora infortunata – siamo tutte piuttosto giovani: magari ogni tanto paghiamo con un po’ di emozione, come accadeva soprattutto all’inizio del campionato. Ma stiamo facendo molto bene e sono orgogliosa di questa squadra e di esserne il capitano. Ci aiutiamo in campo e anche le ragazze che magari per quella giornata sono in panchina, con una rosa come la nostra, sanno che possono entrare e quando entrano fanno sempre bene. Mi viene in mente Giada Candeloro: a inizio stagione ogni volta che è entrata in campo a gara iniziata ha, praticamente sempre, fornito un assist vincente. Questo è il nostro spirito". Dalla serie B retrocederanno le ultime tre in classifica e al momento, a 9 giornate dal termine del torneo, il vantaggio del Ravenna Women sulla terz’ultima – il Tavagnacco – è di 11 punti. Prima di domenica era addirittura di 14 punti, poi è arrivata la vittoria delle friulane contro Trani, ultima, e la sconfitta delle romagnole con la Lazio, prima.

"Non abbiamo demeritato neppure con la Lazio – aggiunge il difensore ravennate, 2 reti in stagione – come del resto all’andata, quando abbiamo perso sì 3-0 ma cedendo solo nel secondo tempo. Col Napoli, allora secondo, abbiamo pareggiato in Campania 1-1 subendo il gol su rigore in pieno recupero e sapevo che la squadra partenopea ci temeva. Una bella soddisfazione per noi. E siamo davvero un gruppo ben allenato e cementato: siamo molto contente anche di aver smentito i tanti pronostici di inizio stagione che ci davano quasi per spacciate. Invece abbiamo fatto davvero bene: forse qualche tempo fa abbiamo un po’ faticato a segnare ma ora abbiamo migliorato anche questa fase". Tra l’altro praticamente tutte le squadre si sono rinforzate nel mercato di riparazione, a Ravenna è arrivata solo Sara Ventura dalla Juventus, via Chievo. "Anche questo – conclude la Giovagnoli – è motivo di grande orgoglio per tutte noi".

Ugo Bentivogli