Ravenna Women, contro Arezzo servono conferme in difesa

Seconda gara interna consecutiva per il Ravenna Women che oggi (ore 14,30) ospita al "Soprani" di San Zaccaria il neopromosso Arezzo, formazione al momento 11ª in classifica a 5 punti dalle giallorosse. Le bizantine sono reduci dal bel successo per 3-0 su Trento e si sono riportate a +9 sulla zona calda della classifica, ovvero gli ultimi tre posti che portano alla retrocessione. Una vittoria oggi, nella penultima giornata di andata, significherebbe affrontare il ritorno con una certa tranquillità. Ravenna in casa è quasi una macchina perfetta: ha perso una sola gara, col Cittadella e col minimo scarto: e oggi le venete sono terze in classifica a soli 4 punti dal primo posto. Per il resto le ravennati hanno raccolto 4 vittorie e 1 pari, col Napoli, secondo e in piena corsa promozione.

Ravenna in casa ha subito appena 4 reti in 6 gare e per due volte non ha subito gol. Insomma un ruolino di tutto rispetto. Di contro in trasferta le toscane hanno raccolto ben 5 sconfitte e i 4 punti raccolti lontano da casa parlano di una vittoria e di un pari rispettivamente contro Trani e a Brescia: l’Apulia è ultima e staccatissima con 1 solo punto, per cui è certamente l’avversario meno ostico del lotto. Tra le granata, osservate speciali sicuramente Gnisci, già autrice di 4 reti in stagione, sulle 13 complessive messe a segno dalle aretine. Anche Razzolini è da tenere sotto stretto controllo per le qualità da sempre espresse. Programma 14ª giornata (ore 14,30): Chievo-Sassari Torres (ore 14), Cittadella-Napoli, Genoa-San Marino, Lazio-HellasVerona (ore 13,30), Ravenna-Arezzo, Tavagnacco-Cesena, Ternana-Brescia, Trento-Trani. Classifica: Lazio 32; Napoli 30; Cittadella 28; Cesena, Ternana, ChievoVerona 26; Brescia 21; HellasVerona 19; San Marino 18; Ravenna 17; Arezzo 12; Tavagnacco 11; Sassari Torres 10; Trento, Genoa 8; Trani 1.

u.b.