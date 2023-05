Ravenna Women, il futuro è incerto "Stagione costosa, rifletteremo"

La grande festa è arriva a 90’ già scoccato. Per salvarsi aritmeticamente in serie B con tre turni d’anticipo il Ravenna Women avrebbe dovuto battere il Chievo Verona, oppure aspetta buone nuove dall’altra veronese, l’Hellas che ospitava il Tavagnacco, terz’ultima e formazione su cui fare la corsa per la salvezza. Ebbene, le friulane erano in vantaggio 2-0 sull’Hellas ma si sono fatte rimontare e superare nei minuti di recupero del secondo tempo per un 3-2 che ha fatto esplodere di gioia le bizantine, bloccate sullo 0-0 dalle clivensi. Una salvezza con tanto anticipo è davvero un’impresa per le giallorosse, la squadra in assoluto più giovane della cadetteria, quella che ha fatto giocare come titolari tante ragazze al primo anno tra le "grandi" nonché una di quelle con la rosa più corta.

L’allenatore Massimo Ricci, alla sua prima vera stagione da tecnico a tutti gli effetti, si è davvero superato, portando un gruppo di ragazze completamente rinnovato rispetto ad un anno fa, a diventare una vera squadra che ha sempre fatto soffrire tutte le avversarie, ad esclusione forse di qualche gara nata e finita storta. Sicuramente epico il doppio pari con il Napoli, al momento in testa al campionato e con l’altissima probabilità di tornare in serie A a fine campionato. Un doppio 1-1 che nella gara in Campania era una vittoria, sfumata proprio al 90’ per un rigore concesso alle partenopee. "È stato un vero e proprio miracolo sportivo – dice il presidente del Ravenna Women, Samuel Gasperoni – perché ci troviamo a lottare con realtà che hanno strutture e risorse economiche nettamente superiori alle nostre. Per moltissime delle nostre ragazze si è trattato del primo campionato da titolare e la squadra si è comportata benissimo". La crescita c’è stata ed è sotto gli occhi di tutti, con le giovanissime a tenere egregiamente il campo contro atlete molto più esperte.

"Ci sarebbe andato bene anche salvarci all’ultimo secondo dell’ultima partita – scherza Gasperoni – così è ancor più bello. Certamente è stata una scelta che ormai abbiamo fatto da un po’ di tempo: avere una squadra giovane con uno staff tutto ravennate o al massimo romagnolo. Sino ad ora ha sempre funzionato pur in un campionato sempre più difficile che cresce di qualità anno dopo anno". Il numero uno del Ravenna Women lancia anche un allarme: "Ci stiamo interrogando sul futuro – conclude – e sono contento che abbiamo queste settimane per poterlo fare senza dover pensare per forza al risultato, anche se naturalmente vogliamo concludere la stagione nel miglior modo possibile. In un certo senso siamo stati lasciati soli e dobbiamo riflettere bene se possiamo continuare così. Non abbiamo le strutture adatte alla categoria e anche quest’anno avevamo in squadra quattro ragazze che arrivavano dalla Juventus. Da Vinovo a Piangipane, con tutto il rispetto, il divario è davvero troppo ampio. Ora valuteremo bene ogni possibilità".

Ugo Bentivogli