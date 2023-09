Ravenna Women, l’analisi del ds: "La sosta ci ha fatto bene"

Un solo turno di campionato ed è già stato tempo di sosta, per il campionato femminile di serie B – ma anche per la serie A – a causa degli impegni della nuova nazionale azzurra nella Uefa Women’s Nations League. A proposito di questa competizione, nella quale l’Italia è in serie A, nei giorni scorsi il Ravenna Women ha festeggiato la convocazione con la maglia della sua nazionale, della greca – già Napoli e Cesena – Tatiana Georgiou, chiamata nelle due gare contro la Polonia e la Serbia, in occasione della serie B della Nations League. La sosta è arrivata proprio per gli impegni delle nazionali con la Nations League: la Grecia ha perso con la Polonia 1-3 con la Georgiou in campo per tutti i 90’.

Sempre a proposito di notizie legate al Ravenna Women, news positive arrivano per la diretta delle gare: sono stati, infatti, assegnati i diritti di trasmissione in diretta della serie B femminile all’operatore streaming Be.Pi Tv che da1 ottobre trasmetterà sul proprio canale YouTube tutte le partite in diretta. Una buona notizia, dunque, per gli appassionati che potranno assistere – gratuitamente – a tutte le gare della formazione giallorossa. Intanto la squadra giallorossa ha continuato ad allenarsi, in vista della ripresa delle attività domenica prossima in casa contro la corazzata Ternana, capace di vincere 5-1 al debutto contro la neopromossa Freedom Cuneo.

"Dopo il cambio di allenatore – racconta il direttore generale del Ravenna Women, Francesca Lanotte – abbiamo avuto una vera e propria ripartenza, quasi da zero. In Coppa, contro il Cesena, la squadra si è ben comportata, pur senza le ragazze straniere che ora sono in rosa. Senza nulla togliere alle più giovani, che stanno facendo bene, ora abbiamo anche gli innesti di esperienza che cercavamo".

Infatti, domenica contro la Ternana, ci sarà la rosa completa. Sarà della partita anche la 21enne svizzera, ex Basilea, Juliana Gutermann, già in campo sei volte in questa stagione nel campionato svizzero, tre da titolare e tre da subentrante. Una centrocampista di sicuro interesse. Oltre alla già citata Georgiou, saranno della contesa con le umbre, anche l’esterno difensivo Nissa Maria Rebelo Pereira, 24enne portoghese nata negli Stati Uniti, lo scorso anno a Lecce. Altra portoghese in squadra arriva anche lei da Lecce: difensore centrale, con un anno in più della connazionale, Sofia Da Silva in patria ha giocato con lo Sport Clube Uniao Torreense e dovrebbe essere un buon puntello per il reparto arretrato. "Un ritorno importante è anche quello di Alice Greppi – spiega ancora Francesca Lanotte – che, risolti gli impegni di lavoro, ha iniziato ad allenarsi col gruppo e potrà mettere a disposizione tutta le sue capacità e conoscenze in una piazza che conosce benissimo. A noi la sosta è servita moltissimo: avevamo bisogno di lavorare insieme, visto che questo nuovo Ravenna Women è costruito con ragazze che non hanno mai giocato assieme. Sono molto soddisfatta del lavoro che stiamo svolgendo sul territorio: ha iniziato a giocare la Primavera, e abbiamo un vivaio che comincia ad avere numeri e dimensioni importanti".

Ugo Bentivogli