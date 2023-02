Ravenna Women oggi contro Genoa

Trasferta insidiosa per il Ravenna Women che oggi alle 14,30 gioca al "Gambino" di Arenzano contro il Genoa, che a dispetto dei 17 punti è una delle formazioni più in forma del momento: nel 2023 ha ottenuto 9 punti su 12, contro i 5 di Ravenna e può contare sull’ex cesenate Costi e su Bargi (8 gol). All’andata Ravenna vinse 2-1 in rimonta. Programma 17ª giornata (ore 14,30): Trani-Napoli, Arezzo-Brescia, Cittadella-Chievo, Genoa-Ravenna, HellasVerona-San Marino, Lazio-Tavagnacco, Trento-Cesena. Ieri: Ternana-Sassari Torres è finita 2-0. Classifica: Lazio e Ternana 38; Napoli 36; Cittadella, ChievoVerona 35; Cesena 29; HellasVerona 26; Brescia 24; San Marino 21; Ravenna 19; Genoa 17; Arezzo 13; Tavagnacco, Sassari Torres 11; Trento 8; Trani 4.

u.b.