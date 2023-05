Ravenna Women raggiunto Subisce il pari nel recupero

Arezzo

1

Ravenna

1

AREZZO: Nardi; Pasquali, Tuteri, Soro, Lorieri; Morreale, Paganini (20’ st Cagnina); Bassano (20’ st Fortunati), Razzolini, Ceccarelli (8’ st Cortesi); Lulli (4’ st Gnisci). A disp. Lonoce, Pirriatore, Binazzi, Zazzera. All. Testini.

RAVENNA: Vicenzi (26’ st Bedeschi); Barbaresi, Raggi, Gardel, Mascia (39’ pt Tonelli); Domi, Candeloro (28’ pt Ele. Mariani), Eli. Mariani; Giovagnoli, Carrer (26’ st Carli), Burbassi. A disp. Scarpelli, Gianesin. All. Ricci.

Arbitro: Giudice di Frosinone.

Reti: 29’ st rig. Eli. Mariani, 46’ st Gnisci.

Un pari (1-1) tutto sommato giusto per il Ravenna Women nell’ultima trasferta dell’anno ad Arezzo. Peccato solo per il gol del pari subito nel recupero. Di meraviglioso c’è la mobilitazione del Ravenna Women a favore del campo del Baseball Godo, sommerso dall’acqua. Dal Ravenna è stata messa in vendita una maglia (costo 10 euro) per aiutare il club di baseball a ripristinare il proprio campo. Ugualmente sarà destinato ai Goti l’incasso di domenica e il ricavato della festa di domani. Nel primo tempo il ritmo è blando: occasioni poche, ma il Ravenna Women perde due pedine per infortunio, prima Candeloro (28’), rilevata da Elena Mariani, poi (39’) Mascia, con problemi al ginocchio e sostituita da Tonelli. La partita si sblocca al 29’ del secondo tempo: l’arbitro fischia un rigore per un fallo di mano di Soro su incursione di Burbassi sulla destra. Impeccabile la trasformazione di Elisa Mariani. Il pari aal 46’ con Gnisci, più lesta di tutti a girare in porta di sinistro da centro area battendo l’incolpevole 17enne Bedeschi entrata negli ultimi 20’ al posto di Vicenzi.

u.b.