Ravenna Women, salvezza vicina

Mancano ormai 9 partite alla fine della stagione cadetta e l’obiettivo del Ravenna Women, di una salvezza tranquilla, è vicino se non vicinissimo. Certo, ci sono ancora 27 punti in palio che sono davvero tanti ma le ultime tre non sembrano proprio volare e gli 11 punti di vantaggio sembrano una garanzia importante. Poi, è naturale che l’appetito venga mangiando, ad iniziare da oggi pomeriggio (ore 15) a Buffalora, nel bresciano, dove le giallorosse affronteranno il Brescia Femminile, storica società del calcio in rosa, risorta dalle proprie ceneri, grazie al settore giovanile, dopo aver venduto nel 2018 il titolo sportivo di serie A al Milan. In casa le lombarde hanno vinto ben 5 partite, segnando 24 reti e subendone comunque 13, più di 1 a gara. Di contro il Ravenna Women in trasferta ha vinto una sola gara anche se nelle ultime tre non ha mai perso. Programma 22ª giornata (ore 15): Trani-San Marino, Brescia-Ravenna, Cittadella-HellasVerona, Chievo-Genoa, Napoli-Cesena, Sassari Torres-Lazio, Trento-Tavagnacco. Ternana-Arezzo 4-2 (ieri). Classifica: Lazio 53; Cittadella 50; Napoli 48; Ternana 45; HellasVerona 39; ChievoVerona 38; Cesena 36; Brescia 31; Ravenna, Genoa 25; San Marino 22; Sassari Torres, Arezzo 17; Tavagnacco 14; Trento 11; Trani 7.

Ugo Bentivogli