Ravennati all’Ironman di Nizza

Ci sarà anche un pezzo di Ravenna fra i 4.000 atleti provenienti da tutto il mondo che, domenica, parteciperanno all’Ironman di Nizza. Tutti, peraltro, con l’Ironman di settembre a Cervia nella testa. Gerardo Langone, 60 anni appena compiuti, ritorna alla partenza di un Ironman full distance, dunque i 3,8 km della prima frazione a nuoto, per poi montare in bicicletta e pedalare per 180 km (superando un dislivello di oltre 2.400 metri), per poi finire con i 42 km della maratona che terminerà sulla famosa Promenade des Anglais. La storia di Gerardo – tesserato per il T.T. Ra, ovvero il Triathlon Team Ravenna che conta una settantina di iscritti – è emblematica. Quindici anni fa ha ricominciato a giocare a rugby, dopo averlo abbandonato a 18 anni. Nel 2012 si è buttato in piscina per imparare a nuotare, perché voleva provare il triathlon. Dopo 7 mesi di allenamento ha partecipato alla prima gara e, da allora, ha partecipato a oltre 70 gare nelle varie distanze. Sei anni fa, come volontario all’Ironman di Cervia, ha accolto sotto lo striscione dell’arrivo i suoi compagni di squadra e gli oltre 2.500 partecipanti: "Da quel giorno ho sognato lo striscione Ironman che, nel 2018, ho varcato in 11 ore e 23 minuti, 26° di categoria. A Nizza, il mio obiettivo è di entrare tra i primi 20 a livello mondiale".

Della spedizione farà parte anche Federico Gasperotti, 56 anni: "Ho iniziato con il windsurf, andando fino in Australia, poi ho corso in bici e in mtb. Dalla fine degli anni ’80 ‘fregavo’ la bici da corsa a mio babbo per potermi allenare meglio. Un giorno ho deciso di provare il triathlon. È dal 2013 che gareggio. Non ho fatto fatica ad inserirmi nel T.T. Ra, perché ero già strutturato e pronto a tutto".

Al mezzo Ironman, ovvero il 70.3, parteciperanno invece altri atleti. La bolognese Francesca Giogoli, ex pallavolista (13 anni in serie A) ed ex beacher, ora personal trainer: "Mi sono avvicinata al mondo del triathlon per gioco, per raccogliere una sfida di un amico che sosteneva che, una pallavolista, non sarebbe mai riuscita in questo mondo. E invece... Il Romagna triathlon è diventata la mia seconda famiglia". Ci saranno anche Domenico D’Arcangelo ("Faccio triathlon dal 2018; prima correvo maratone"); Christian Gualtieri ("Dopo un passato da motociclista, mi sono avvicinato al mondo della bici, per poi farmi prendere dall’Ironman"); Andrea Fantini ("Nel 2018 mi sono iscritto al Romagna Triathlon Cicli Neri, mi sono appassionato e, nel 2022, ho ottenuto il 13° posto al mezzo ironman di Nizza"); Andrea Casadei ("Sono al mio quarto 70.3"); e Stefano Baldi ("Parteciperò al 70.3 di Nizza e all’Ironman di Cervia").

Fra i partecipanti all’Ironman sulla distanza completa ci sarà anche il faentino Alessio Grillini, che ha gareggiato anche agli scorsi Mondiali.