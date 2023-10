Real Fusignano a caccia di punti pesanti

Nel girone G di Prima Categoria, la capolista Modigliana fa visita al San Vittore, terzo in classifica, assieme alle ravennati Frugesport e Savio: la prima ospita la Pianta, pure terza con 6 punti, mentre gli adriatici sono impegnati in trasferta nel derby di Savarna. Vuol lasciare quota 0 il Real Fusignano che al ’Comunale’ se la vedrà contro il Santa Sofia, partita da vincere per lasciare il fondo della graduatoria.

Non sta meglio il Santagata Sport: con 1 solo punto ospita i forlivesi del Carpena, secondi e ancora imbattuti. Nel girone E, la Virtus Faenza – dopo aver passato il turno in Coppa – gioca a Lagaro contro il Valsetta, ultimo in classifica con un solo punto. Programma Prima Categoria 4ª giornata (ore 15.30). Girone G: Edelweiss-F. Ghiaia, Frugesport-Pianta, Meldola-Pol. 2000, R. Fusignano-S. Sofia, S. Vittore-Modigliana, Santagata Sport-Carpena, Savarna-Savio, Sp. Predappio-A. Romagna. Classifica: Modigliana 9; Carpena 7; Pianta, Frugesport, S. Vittore, Savio 6; Meldola, Pol. 2000, Savarna, F. Ghiaia 4; S. Sofia, Edelweiss, A. Romagna 3; Sp. Predappio 2; Santagata Sport 1; R. Fusignano 0.

Girone E: C. del Rio-S. Benedetto, Ceretolese-La Dozza, C. S. Pietro-Dozzese, Pontevecchio-Porretta, R. Casalecchio-Petroniano, S. Imolese-Basca, T. Pedagna-Utd. Montefredente, Valsetta-Virtus Faenza. Classifica: S. Benedetto, Petroniano 9; Basca 7; La Dozza, Virtus Faenza, Pontevecchio 6; Utd. Montefredente, Sesto Imolese 4; T. Pedagna, Ceretolese, R. Casalecchio, Dozzese 3; C. S. Pietro 2; C. del Rio, Valsetta, Porretta 1.

u.b.