Reno, Massa e Sanpa a caccia dei primi punti

Si giocano domani alle 15.30 le gare della seconda giornata del campionato di Eccellenza. Il Russi ha subito messo in chiaro le cose, proponendosi come una delle candidate alla promozione. Le altre ravennati invece sono rimaste tutte a bocca asciutta. Il momento della rivincita è dunque già servito.

Russi-Bentivoglio. I falchetti hanno fatto bottino pieno a Longiano contro la matricola Gambettola, applicando la legge del massimo risultato (1-0) col minimo sforzo. Si riparte dunque dal rigore trasformato da Marra e dai primi 3 punti stagionali. Per il debutto casalingo al ‘Bucci’, sono in arrivo i bolognesi del Bentivoglio che, all’esordio, sono scivolati clamorosamente sulla buccia di banana del Cava Ronco, capace di espugnare Argelato 1-4. Nei 3 precedenti fin qui disputato, il Russi è imbattuto (2 pareggi e una vittoria).

Reno-Gambettola. Il ko di Masi Torello, maturato in zona Cesarini, va archiviato in fretta. Per lo storico debutto casalingo nel campionato di Eccellenza, la formazione di Sant’Alberto ha motivazioni altissime. Mister Drywa dovrà rinunciare all’esperienza del difensore Giorgini, squalificato per un turno. In attesa di avere l’organico al completo, c’è ora da affrontare un Gambettola che si presenterà al ‘Nostini’ senza Andrea Gadda, appiedato per 3 giornate, e senza mister Bernacci, squalificato per due mesi fino al 4 novembre. Quello odierno è l’8° scontro diretto. Il bilancio è sfavorevole alla Reno, che ha vinto una sola volta (3 pareggi e 3 sconfitte).

Pietracuta-Massa Lombarda. Anche il Massa è già in cerca di riscatto. La formazione di mister Scozzoli ha pagato a caro prezzo (0-3 interno contro la Vis Novafeltria) il ritorno in Eccellenza dopo 4 anni e il debutto nello scontro diretto interno fra matricole. Si fa subito in salita il cammino dei bianconeri che, ora, devono rendere visita ad un Pietracuta capace di iniziare alla grande la stagione, con un 2-0 corsaro sul campo dell’ambizioso Medicina Fossatone.

Sanpaimola-Diegaro. Dare continuità alla straordinaria cavalcata della scorsa stagione, terminata al 4° posto, sarà difficile. L’inizio della formazione di San Patrizio non è stato incoraggiante (ko 1-0 su rigore a Granarolo Emilia sul campo del Granamica), ma i margini per riprendere il filo del discorso ci sono tutti, come del resto ha commentato mister Orecchia: "Sono molto contento del cuore e della qualità che i miei ragazzi hanno messo in campo; mi hanno veramente emozionato e mi hanno soddisfatto in pieno per quello che hanno fatto in partita". Il Sanpaimola è esco in campo, schierando tre 2005, un 2006, un 2004 ed un 2003.