Retrocede il Brisighella Ai playout derby Lugo-San Potito

Ultimo turno di Seconda e nei due gironi con le formazioni ravennati, festeggiano – ma erano promosse da tempo – Dozzese (I) ed Edelweiss Jolly (M) mentre retrocedono direttamente San Lazzaro e Brisighella. Infatti si decide proprio alla fine la retrocessione nel girone M: il Lugo, terz’ultimo e già costretto ai playout ma senza il rischio di scivolare in Terza, vince 2-0 a Fornace Zarattini e aspetta San Potito e Brisighella. In caso di doppia sconfitta sarebbero retrocesse entrambe, visti i 7 punti di ritardo proprio dal Lugo. Il San Potito, pur sotto 0-1 e 1-2 ribalta tutto con una doppietta di Taroni e piega 3-2 il Modigliana, secondo, ma senza possibilità di peggiorare in caso di sconfitta. Le motivazioni fanno la differenza e il San Potito festeggia quando scopre che il Brisighella non va oltre il pari (1-1) con il Low Street Ponte Nuovo e dunque si ferma a 16 punti contro i 18 del San Potito che ora (30 aprile e 7 maggio) giocherà i playout col Lugo. Per quanto riguarda i playoff, già in finale il Modigliana, aspetta la vincente di San Zaccaria-Low Street. Nel girone I, invece, il Bagnara si toglie lo sfizio di battere 2-1 la capolista Dozzese cui non basta il 36º gol stagionale di Bonfieni.

Classifiche finali (26ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 66; Modigliana 56; S. Zaccaria 52; Low Street 50; Palazzuolo 39; Godo 38; P. Fuori 32; F. Zarattini, Gs Romagna 31; S. Pancrazio, Vecchiazzano 28; Lugo 22; S. Potito 18; Brisighella 16.

Girone I: Dozzese 64; T. Pedagna 54; R. Faenza 50; Sp. Pianorese 41; Bagnara 40; Murri 39; Jcr Juvenilia 34; Sp. Valsanterno, B. Tuliero, O. Claterna 33; C. Guelfo 30; St. Azzurra 24; Atl. Mazzini 20; S. Lazzaro 17.

u.b.