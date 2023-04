Riccardo Goi: "Vogliamo riempire il palazzetto e renderlo un fortino"

"Un voto positivo e un voto alto". A una settimana dalla fine dell’avventura, Riccardo Goi ha stilato un primo bilancio della stagione 2022-23. Il capitano della Consar Rcm – sotto contratto anche per la prossima stagione al pari di Bovolenta, Orioli, Mancini e Arasomwan – ha commentato il primo campionato di A2 della squadra maschile di volley dopo 11 stagioni consecutive di Superlega: "Dobbiamo ricordare quali erano le premesse, che tipo di squadra eravamo e quali erano gli obiettivi. Ci sono stati momenti complicati e occasione sprecate. A Grottazzolina, ad esempio, abbiamo perso il 4° set da un vantaggio di 23-19, poi abbiamo subito la sconfitta al tiebreak. Però poi ci siamo rialzati. A freddo bisogna anche considerare che, per molti di noi, è stata una ‘prima volta’. Essere arrivati a questo punto, è un motivo di orgoglio importante di cui andare fieri".

Goi ha parlato anche in prospettiva, dando uno sguardo alla prossima stagione: "Speriamo di riempire il Palacosta il prossimo anno. A prescindere da questo, i nostri tifosi e sostenitori sono stati una parte importante per arrivare ai successi di quest’anno. Anche sotto questo punto di vista dovremo salire un gradino e far diventare ancor più importante il fattore campo. Non è facile venire a giocare in casa nostra. Per questo motivo, a nome di tutta la squadra, ringrazio pubblicamente chi ci ha sostenuto, a cominciare dalle giovani leve che non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto. Anche nelle due gare di playoff contro Vibo, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza".

Appunto, i playoff contro Vibo degli ex Orduna e Buchegger: "Gara2, persa 2-3, è stata una partita ‘da’ playoff. Il clima era diverso, ce lo eravamo detti prima di scendere in campo. I playoff sono belli da giocare. Abbiamo dato tutto ed è venuta fuori una bella partita. Il pubblico si è divertito. Peccato solo per il risultato finale. Siamo stati più bravi rispetto al match di andata. Per rapporto a quanto avevamo fatto in gara1 a Vibo, dove ci eravamo un po’ smarriti dopo aver giocato punto a punto, nel 4° set siamo rimasti lì e lo abbiamo vinto. Un passo in avanti lo avevamo fatto. Nel tiebreak siamo partiti male. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, forse anche per mancata comunicazione. Sono quei momenti in cui la differenza la fanno i dettagli, e nei quali incidono pure la fatica e la lucidità. Vibo non l’ha presa sottogamba, si è visto bene. Complimenti a loro, ma complimenti anche a noi che li abbiamo messi alle corde, perché abbiamo disputato due buone partite, e perché non dobbiamo mai dimenticare da dove abbiamo cominciato con questa squadra".