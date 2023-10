Riconoscimento per il training club del. Circolo Tennis Faenza

Il servizio sanitario regionale ha riconosciuto Fit&Joy – il Training Club presente all’interno del circolo del Tennis Club Faenza - come palestra che promuove la prevenzione della salute attraverso l’esercizio fisico, entrando a far parte della rete “Tutta salute” che permetterà alla struttura di utilizzare l’esercizio fisico come medicina con persone che vogliano recuperare il proprio stato di salute e prevenire malattie. "Anche grazie a questo riconoscimento, abbiamo creato una mini classe di ginnastica preventiva" spiega Nicola Bosi, responsabile dello staff di preparazione fisico-atletica di Fit&Joy. Info: 0546668436