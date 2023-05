Ricorso del Classe dopo il ko a Diegaro Domani la decisione

È un finale a tinte gialle quello del campionato di Eccellenza. Perdendo 3-2 in trasferta a Diegaro, il Classe è retrocesso, poiché i punti di differenza dal Sant’Agostino sono diventati 8. Ma i padroni di casa hanno effettuato 6 sostituzioni (l’ultima al 41’ della ripresa). Il Classe ha preannunciato ricorso. Domani pomeriggio, il giudice sportivo del Crer emetterà la sentenza. Regolamento e casistica suggeriscono la vittoria a tavolino dei ravennati, che così accederebbero al playout, ovvero allo spareggio salvezza. Format e data sono già fissate. Si giocherebbe domenica prossima, alle 16.30, a Sant’Agostino. Gli estensi – che dopo la vittoria sul Sanpaimola e le contemporanee notizie del ko del Classe, avevano festeggiato la salvezza – partirebbero col vantaggio del ‘doppio risultato’. In caso di pareggio dopo i supplementari, sarebbero premiati. Per salvarsi, il Classe dovrà dunque vincere a tutti i costi. Telegrafico il presidente Cavina: "Ci rimetteremo alle decisioni del giudice".