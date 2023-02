Riflettori puntati sul Russi

Il campionato di Eccellenza, manda in scena in questo weekend le gare del 25° turno. Il mezzo ribaltone della scorsa settimana ha determinato una classifica inedita, col Russi scivolato e sul gradino più basso del podio, e col Progresso proiettato al 2° posto. E, proprio domani (inizio gara per tutti 14.30), fra le altre si gioca l’attesissimo scontro diretto, mentre oggi, alle 15, si disputano gli anticipi Victor San Marino-Bentivoglio e Diegaro-Pietracuta.

Progresso-Russi. È il match di cartello. La formazione di Castel Maggiore ha appena approfittato del pareggio interno del Russi contro il Cava Ronco, per confezionare il sorpasso e insediarsi al 2° posto. A propria volta, entrambe hanno comunque sfruttato il passo falso della capolista Victor San Marino, ko a Savignano, per accorciare, rispettivamente a -1 e a -2, anche se i titani devono recuperare il match casalingo contro il Pietracuta. I falchetti, che pure vantano il miglior attacco del girone con 44 reti, hanno racimolato solo un punto nelle ultime 2 gare. I padroni di casa vengono da da 5 vittorie consecutive. Sarà anche una sfida fra bomber: il Russi propone Salomone capocannoniere del girone con 19 reti (7 rigori), mentre il Progresso ha in Baietti (10 reti tutte su azione) il principale terminale offensivo. All’andata decise un’autorete di Bungaja per l’impresa del Progresso al ‘Bucci’.

Sanpaimola-Classe. Fari puntati anche sul ‘Buscaroli’ di Conselice dove, in palio, ci sono punti per obiettivi differenti. I padroni di casa, che andando a vincere a Comacchio, hanno appena interrotto un poker di gare senza soddisfazioni, guardano con interesse sempre alla zona playoff, distante solo 3 lunghezze. Gli ospiti invece, in serie utile da 3 turni e reduci dall’importantissimo successo casalingo contro il fanalino di coda Cattolica, puntano ad uscire dalla zona playout, che è lontana 5 punti. L’impresa è decisamente alla portata, soprattutto se la difesa, vero tallone d’Achille dei biancorossi, continuerà a non subire reti. Tra l’altro, il Classe ha appena annunciato l’arrivo del difensore brasiliano classe 2002 Pietro De Oiliveira Casarin, al debutto in Italia. All’andata, il Sanpaimola vinse 2-1.

Masi Torello-Del Duca Grama. La formazione di mister Pozzi sembra aver esaurito la ‘vena’. Dopo 3 vittorie consecutive, che avevano riacceso le speranze, sono arrivati 2 ko di fila, che hanno fatto sprofondare la squadra di nuovo al penultimo posto. I punti di ritardo dalla zona playout sono 10. Il match odierno è comunque alla portata. Il Masi Torello, che all’andata vinse 4-2 a Castiglione di Ravenna, è al 13° posto, con 7 punti di margine da amministrare sulla zona playout.