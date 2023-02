Rinascita, è bronzo

La Nuova Rinascita Pattinaggio Ravenna si fa valere al campionato regionale Indoor tenutosi a Imola dove ottiene il terzo posto nella classifica a squadre. Tante sono state le medaglie vinte dai pattinatori ravennati. Sara Bassetti è arrivata prima nella gara di destrezza e in quella sprint e seconda nella 5 giri. Greta Baldas ha invece chiuso terza nella gara di destrezza, nella sprint nella 5 giri. Nella categoria Esordienti femminile, Sofia Savini è arrivata seconda nella destrezza, nello sprint e prima nella 8 giri, mentre Camilla Tramontani si è classificata terza cnella gara di destrezza, nella sprint e nella 8 giri. Bene anche Antonio D’Angelo negli Esordienti maschili, arrivato secondo nella gara di destrezza, quarto nella gara sprint e terzo nella 8 giri. L’esordiente Alessandro Tellarini ha chiuso invece nono nella gara di destrezza, ottavo nella sprint e undicesimo nella 8 giri. Passando alla categoria R12 femminile, Bianca Delle Monache è giunta Terza nella gara sprint e nella 2000 a punti e in quella maschile Giacomo Bassetti si è aggiudicato il titolo regionale nella gara sprint ed è arrivato secondo nella 2000 a punti. Secondo posto anche per Cristiano Rossini nella gara sprint e vincitore del titolo regionale nella 2000 a punti. Tra le ragazze Alice Tramontani è arrivata quinta nella gara sprint e quarta nella 2000 a punti. Tra i Master ha gareggiato Andrea Bartolucci arrivato quinto. In gara c’erano anche i piccoli atleti dei Primi Passi: Mattia Delle Monache, Filippo Veggetti, Elena Bionini e Oshan Rathgamage.