Rinieri: "Trasformo le difficoltà in sfide"

di Marco Ortolani

Dopo un’estate all’insegna dell’arretramento (cessione della A2, perdita di atlete e tecnici, mancato "sbarco" nel nuovo palasport, mancata sinergia fra le forze cittadine) abbondano i fermenti di rilancio per la pallavolo femminile ravennate, che ha rinnovato le proprie figure di riferimento dirigenziale. Il nome di spicco è quello di Simona Rinieri, ex giocatrice dal curriculum monstre (1 Champions e terza assoluta per presenze in Nazionale dopo Lo Bianco e Piccinini con 390 gettoni, anche se le statistiche ufficiali se ne sono "dimenticate" una quindicina del rientro del 2009) e ora ds dell’Olimpia Teodora, ripartita con la prima squadra in B2 e con una particolare attenzione al settore giovanile.

"Dopo aver chiuso la mia carriera in Russia – ricorda Simona – sono stata ferma 5 anni; poi mi ero avvicinata a due esperienze interessanti come la nazionale delle atlete sorde e la nazionale della polizia; adesso però sono tornata a vivere la palestra in modo pieno, da una posizione diversa, con un ruolo ben definito". "All’Olimpia – prosegue la ex campionessa del mondo – devo gestire moltissime problematiche, cercando di mettere qualità e organizzazione nel lavoro. Devo dire che mi sto trovando bene e la sfida è stimolante".

Il 2022 è stato il ventennale del trionfo mondiale di Berlino che ti ha vista in campo, con il vostro ingresso nella Hall of Fame.

"Il momento più emozionante dell’anno – garantisce la Rinieri – una gioia trovare le compagne di quella esperienza e rivivere quei momenti".

Che sono rimasti unici, perché la nazionale azzurra non si è più ripetuta.

"Nel 2018, però, c’era un bel gruppo nel quale avevo ancora tanti contatti e quindi sapevo della loro grande motivazione. Ci andarono molto vicine (sconfitte 2-3 in finale dalla Serbia, ndr)".

C’è una Rinieri nella Nazionale di oggi?

"Difficile dirlo, le conosco poco. Per la propensione a sdrammatizzare mi viene in mente Myriam Sylla".

Torniamo a Ravenna. Cosa serve per ritornare in serie A? Solo i soldi?

"No, non li metto al primo posto. Prima serve progettualità, organizzazione e un gruppo di persone motivate nei vari ruoli. Su questa base, poi, innestando i soldi, possono arrivare i risultati. Un segreto è cambiare nome alle difficoltà e chiamarle sfide".

Com’è lo stato di salute delle generazioni più giovani?

"Il movimento ha patito la crisi covid, ma è ripartito con uno slancio particolare. Abbiamo tantissime 2008 e 2009 con famiglie che manifestano entusiasmo nello scegliere ancora il volley. Trovo sia formativo, per le ragazze, coordinare i ritrovati impegni scolastici, dopo il periodo soft delle DAD, con la disciplina in palestra, su cui siamo molto severi e fioccano le multe, che sono sgradite, ma che a loro modo responsabilizzano e fanno crescere. Ad esempio quando peschiamo qualcuna con i capelli bagnati che rischia di ammalarsi e di privare di qualità l’allenamento anche delle altre. Nessun problema, invece, con i cellulari, che mettiamo tutti in un bello scatolone ad inizio allenamento, per toglierli dalle mani e dalla mente".

Nel 2023?

"Partiremo con un torneo Under 13 a Bellaria Igea Marina. Cercheremo di mantenere la nostra B2. Poi, completato quest’anno di transizione, vorremmo alzare l’asticella".