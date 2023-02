Riolo contro Bagnacavallo Il derby oggi apre le danze

Derby, oggi, nel girone G di Prima a Riolo Terme tra i locali, al momento ultimi, e il Bagnacavallo, in corsa per evitare i playout. In settimana, tra l’altro, il Riolo ha giocato (e perso 1-5) il recupero casalingo con il Savarna, vittorioso grazie anche alla tripletta di D’Amico, salito così a 13 reti stagionali e capocannoniere del girone con Luca Gatti del Fontanelice e Nicholas Barducci del Savio. I litoranei sono la miglior formazione ravennate del raggruppamento e domani nel derby ospiteranno la Pol. 2000. Il Savarna, salito al sesto posto, ospita la Virtus Faenza concentrata a lasciare la zona calda della classifica. Il big match tra la capolista San Vittore e il Fontanelice, quarto, potrebbe consentire alle migliori ravennati di ridurre il distacco dalle big. Nel girone F il Santagata Sport, reduce dall’impresa di Pontelagoscuro se la vedrà con il Consandolo quarto, ma a -9 dallo stesso Pontelagoscuro, ospite del Frugesport.

Il Conselice si gioca tanto, in tema di salvezza, contro il Funo, in piena bagarre playout. Programma 18ª giornata (ore 14,30). Girone G: A. Romagna-Carpena, Castrocaro-R. Fusignano, Civitella-C. Rio, Fontanelice-S. Vittore, S. Rocco-Pianta, Savarna-V. Faenza, Savio-Pol. 2000. Oggi: R. Terme-Bagnacavallo. Classifica: S. Vittore 40; Pianta, Civitella 38; Fontanelice 37; Savio 34; Savarna 27; Carpena, C. Rio 26; R. Fusignano, A. Romagna 22; V. Faenza 21; Bagnacavallo 20; Pol. 2000, S. Rocco, 17; Castrocaro 10; R. Terme 6. Girone F: Basca-Reno Molinella, Bondeno-Berra, Conselice-Funo, Fly S. Antonio-Tresigallo, Frugesport-Pontelagoscuro, Santagata Sport-Consandolo, Vaccolino-Centese. Oggi: Gallo-Galeazza. Classifica: Pontelagoscuro 43; Galeazza, Centese 37; Consandolo 34; Berra 33; Basca 27; Reno Molinella 26; Frugesport 25; Santagata Sport 24; Gallo, Bondeno 23; Fly S. Antonio 22; Funo 17; Tresigallo 13; Conselice 7; Vaccolino 3.

Ugo Bentivogli