Riparte la C femminile Faenza ospita Bologna Capra Team a S.Marconi

Per quanto riguarda la serie C di basket, nel fine settimana riprende anche il campionato di C Regionale Femminile: Faenza ospiterà venerdì alle 21.40 il Bologna Basket School e il Capra Team che giocherà domenica alle 19.30 a Sasso Marconi.

Questa la classifica del girone: Faenza 26; Monte San Pietro 22; Peperoncino Libertas Castello D’Argile 18; Vis Rosa Ferrara e Bologna Basket School e Capra Team Ravenna* 14; e Basket Village Granarolo* 12; CSI Sasso Marconi 10; Fortitudo Academy Bologna 4; Aics Forlì 0. * una partita in meno

l.d.f.