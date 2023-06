Riprende la corsa degli Aviators verso la promozione Sabato gara 2 con Ferrara in trasferta

Riprende la corsa degli Aviators Basket Lugo verso la serie C Unica, interrottasi a metà maggio a causa dell’alluvione. La serie contro la Scuola Basket Ferrara, che vede Lugo avanti 1-0 grazie alla vittoria in gara 1 per 70-66, riprenderà sabato alle 20 in terra emiliana, mentre l’eventuale gara 3 si disputerà mercoledì in una sede ancora da definire. Al momento gli Aviators si stanno allenando alla palestra Alfonsina Strada di Alfonsine, non avendo più a disposizione neanche un impianto per gli allenamenti. La vincente di questo playout si salverà, mentre la perdente affronterà nel turno successivo il Veni San Pietro in Casale, dove chi perderà scenderà in serie D. Chiaramente questa partita sarà ricca di insidie per squadra di coach Baroncini, in quanto la squadra ha ripreso ad allenarsi soltanto da ieri pomeriggio dopo una lunga pausa forzata, mentre Ferrara ha sempre lavorato con regolarità non essendo stata colpita dal maltempo. È invece terminata in anticipo l’attività del settore giovanile lughese sia perché gli impianti e le strutture non sono al momento disponibile sia per venire incontro alle tante famiglie che sono state colpite dall’alluvione e che stanno provando a ritornare alla normalità. La società sta comunque cercando di organizzare in questo fine settimana un incontro tra i giocatori e gli allenatori delle squadre per potersi salutare e darsi appuntamento alla prossima annata sportiva.