Ritmica, non si ferma Milena Baldassarri

La Ginnastica Fabriano di Milena Baldassarri concede il bis. Le campionesse d’Italia in carica vincono anche la seconda tappa del Campionato di Serie A1 tenutasi ad Ancona, staccando nettamente le inseguitrici. Il quartetto formato da Gaia Mancini, Sofia Raffaeli, Lorjen D’Ambrogio e Milena Baldassarri (scesa in pedana nel nastro dove è stata la migliore della giornata con 32.900 punti), grazie alla somma dei punteggi, mette insieme quasi dieci punti in più della seconda classificata, l’ASU di Udine. La prossima tappa, che sarà l’ultima, si terrà a Desio il 25 marzo poi ci sarà la Final Six di Torino in programma il 29 e 30 aprile dove si assegnerà il titolo italiano. Classifica generale: 1) Fabriano 255,050 punti; 2) Udinese 241,150; 3) Motto Viareggio 239; 4) Polisportiva Varese 227,700; 5) Armonia d’Abruzzo Chieti 228,500; 6) Eurogymnica Torino 223,650; 7) Ritmica Romana 221,950; 8) Aurora Fano 221,750; 9) Ritmica Iris Giovinazzo 219,600; 10) San Giorgio 79 Desio 217,750; 11) Ginnastica Terranuova213,450; Auxilium Genova 210,450.