Ritorno al ’Benelli’ Ravenna, c’è il Corticella. Con Mancini ko Gadda rimescola le carte

Il Ravenna torna al Benelli. E il match contro il Corticella (fischio d’inizio alle 15, arbitro Saffioti di Como, biglietti da 10 a 30 euro, diretta su youtube a 2,99€) diventa di cartello. Merito del Ravenna, capolista imbattuta in condominio con la Sammaurese con 10 punti dopo 4 giornate, ma anche del Corticella, terzo a quota 9 e reduce da 3 vittorie di fila. Le premesse per un match dagli alti contenuti ci sono tutte. Tra l’altro, di fronte si troveranno il miglior attacco, ovvero quello dei bolognesi con 13 reti; e la miglior difesa, quella dei giallorossi, con appena 2 reti incassate. Mister Gadda è costretto a cambiare formazione. L’assenza di Mancini (febbre per tutta la settimana, andrà in panchina, ma potrà entrare solo in corso d’opera), imporrà lo spostamento di Agnelli sulla fascia, e l’inserimento di Spezzano al centro della difesa. Nel Corticella, vera sorpresa della passata stagione, nella quale vinse addirittura i playoff eliminando Pistoiese e Carpi, l’attenzione maggiore andrà sui centrocampisti. I loro inserimenti hanno portato marcature a ripetizione (7). Occhio in particolare al 2001 ravennate Farinelli, già 4 reti segnate, prodotto del vivaio del Bologna. Sulla carta si prospetta una sfida equilibrata, ma non per i bookmaker, che vedono ampiamente favorito il Ravenna. La miglior quota per la vittoria dei padroni di casa è 2.05. Il successo ospite sale a 3.10, mentre il pareggio, quotato fino a 3.40, risulta il risultato meno probabile. L’anno scorso, il Corticella strappò al Ravenna 6 punti su 6. La formazione del Ravenna (5-3-2): Cordaro; Agnelli, Spezzano, Esposito, Magnanini, Marino; Campagna, Nappello, Rrapaj; Pavesi, Tirelli.

Nel frattempo, la querelle fra Fosso Ghiaia e Ravenna per la concessione del centro sportivo ‘Vaienti’ – vinta dal Ravenna, ma contestata dal Fosso Ghiaia – si arricchisce di un altro passaggio che, di fatto, smentisce le conclusioni di ieri del club giallorosso. Dopo che il Ravenna aveva cantato vittoria in merito alla camera di consiglio del Tar ("Il Fosso Ghiaia ha cambiato opinione, rinunciando ad ogni richiesta in sede cautelare"), il club del presidente Casanova si è finalmente appalesato coi propri legali dello studio Pavia-Ansaldo, e ha replicato: "Anche alla luce delle difese avversarie, il Fosso Ghiaia rimane fermo e deciso a far valere celermente i motivi di illegittimità esposti nel contenzioso in atto. Colpisce la strumentalizzazione data dal Ravenna Fc di una decisione concordata in sede processuale tra tutte le parti e il collegio giudicante; decisione interlocutoria, ai soli fini di consentire una celere definizione della vicenda. In tal senso, al fine di velocizzare il giudizio, il Fosso Ghiaia ha aderito alla proposta del presidente della Sezione di fissare, nel più breve tempo possibile, l’udienza pubblica per la definizione del giudizio nel merito". Ergo: mica vero che il Fosso Ghiaia ha rinunciato al ricorso. Poi però è anche vero che il Ravenna, al momento dell’aggiudicazione del bando, non era ancora formalmente moroso nei confronti del Comune per le bollette dello stadio Benelli. Si attendono, ovviamente, altre puntate.