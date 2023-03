Roosters, buona la prima

Difficile immaginare un esordio migliore di questo. I Roosters Romagna bagnano con una netta vittoria il loro esordio nella Regular Season 2023 del Campionato Italiano di Seconda Divisione, regolando con un secco 32-14 gli Hogs Reggio Emilia. Un successo netto per coach Eric ’Chumba’ Paci e i suoi atleti, forse ancor più di quanto non dica il punteggio finale: fondamentale la difesa aggressiva, cresciuta durante il match, soffocando e mandando in confusione l’attacco degli ospiti. Il match inizia nel peggiore dei modi per la compagine romagnola: al primo affondo, gli Hogs prima si portano in attacco con una gran corsa di Buriani, poi sfruttano il drive per marcare con Kolombi, cogliendo impreparata in entrambe le occasioni la difesa. Daino aggiunge i due punti della trasformazione, e così dopo un solo minuto di gioco gli Hogs conducono 8-0. È una doccia gelata ma i Roosters non si perdono d’animo. Ispiratore della riscossa è il quarterback e capitano Alberto Mazzotti, che con due pass dei suoi prima permette a Monti di portare il drive d’attacco sulle 5 yard, poi premia la corsa del fratello Michele, che entra in end zone. Pur mancando la trasformazione da due punti, i Roosters sono nuovamente in partita (6-8), ma soprattutto si scuotono dal timore iniziale.

Il secondo quarto prosegue con le difese che dominano sugli attacchi e il punteggio sembra bloccato, poi Nicola Giannelli suona la carica per i Galletti, e con una gran corsa riporta i suoi nella metà campo offensiva. Nell’azione successiva Mazzotti indovina il lancio per Lorenzo Fiumana, che supera la goal line e regala il primo vantaggio ai Roosters che arriva a 14-8 a trasformazione avvenuta. Le difese tornano a dominare ma un ispirato Giannelli con due corse perfette porta il drive d’attacco a ridosso dell’end zona, poi chiude meritatamente il down con un ultimo affondo oltre la goal line. Dopo la mancata trasformazione, sul successivo possesso offensivo degli Hogs, la difesa asfissiante produce un fumble e Marco Morigi ne approfitta per impossessarsi del pallone e volare indisturbato in touch down: 26-8 Roosters. L’unico sbandamento arriva nel finale del quarto, con Ruozzi che sfugge centralmente ad un paio di avversari e va in touch down: 26-14. I reggiani potrebbero riaprire il match, ma capitan Mazzotti spegne ogni entusiasmo, trovando il passaggio vincente per Matteo Monti, che vale il 32-14. Seconda Divisione. Girone C: Roosters-Hogs 32-14. Classifica: Roosters 1-0; Aquile, Grizzlies, Trappers 0-0; Hogs 0-1. Prossimo turno (domani e domenica): Roosters-Trappers, Aquile-Hogs.

u.b.