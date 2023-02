Roosters, si alza il sipario: il campionato inizia con Reggio

Che tutto abbia inizio. Questa sera (si comincia alle ore 20,30) sul campo amico di Marina di Ravenna i Roosters Romagna debutteranno nella Seconda Divisione del campionato di football americano contro gli Hogs Reggio Emilia, primo avversario di quest’annata che sancisce il ritorno al football a 11 della compagine ravennate. Per coach Paci e i suoi sarà un esordio impegnativo e molto sentito: non solo perché l’avversario è una squadra di grande tradizione, da molte stagioni in Seconda Divisione, ma anche perché la partita inaugurale è un momento sempre delicato in una stagione, la prima reale opportunità di vedere i frutti del lavoro svolto nei mesi invernali, tra allenamenti nonché preparazione tecnica e tattica. Le amichevoli e gli scrimmage disputati con Guelfi Firenze e Rhinos Milano sono state un importante banco di prova, test decisamente probanti. Ora, però, inizia un’altra storia, ognuna delle otto partite che saranno disputate costituisce una sorta di finale per i Roosters, visto che solo le prime due classificate del girone potranno accedere ai playoff, obiettivo dichiarato della squadra, che ha deciso di non nascondersi. Al di là dell’ovvia tensione agonistica che accompagna ogni match, in particolare quello d’esordio, i Roosters sono carichi e determinati a riprendere il loro cammino verso il successo, sulla scia delle splendide vittorie dell’anno passato con il titolo italiano di Football a 9. Marina di Ravenna sarà il fortino da difendere, la roccaforte da cui i ragazzi i coach Paci partiranno per la conquista di nuove vittorie. Programma Seconda Divisione. Girone C: Roosters-Hogs (ore 20,30).

Ugo Bentivogli