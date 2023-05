Rugby, i Roosters non superano l’esame contro le Aquile Ferrara

Quella contro le Aquile Ferrara, per i Roosters Romagna, è una prova del nove, l’occasione per riscattare la brutta sconfitta dell’andata, e per cercare di rimanere agganciati ai playoff. Ma i romagnoli cedono in casa 14-36 agli imbattuti ferraresi. Dopo un inizio con le difese protagonisti le Aquile si portano sul 7-0 grazie a Ferrari e alla trasformazione di Romagnoli. I Roosters ci provano ma vanno sotto 14-0 per la corsa centrale di Khalafalla. Piove sul bagnato: si fa male anche Alberto Mazzotti e il contraccolpo è forte, tanto che le Aquile si portano sul 21-0 al riposo. Il terzo quarto inizia male: sull’asse Scaglia-Ghironi arriva anche il 28-0. Gli animi dei Roosters si scaldano ma non cambia la storia della partita che arriva sul 36-0 con Medini e la trasformazione da 2 di Ferrari. Moto d’orgoglio dei Roosters con due touch down di Gianelli e Fiumana che rendono meno amaro il punteggio: 14-36. Risultati Seconda Divisione (10ª settimana). Girone C: Roosters-Aquile 14-36, Grizzlies-Trappers 0-50. Classifica: Aquile 6-0; Trappers 5-1; Roosters 3-3; Hogs 1-5; Grizzlies 0-6. Prossimo turno: Roosters-Grizzlies.

u.b.