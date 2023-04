Russi ai playout

In serie D occorreranno i playout al Basket Club Russi per conquistare la salvezza. La squadra di coach Tesei perde 51-61 (9-17; 22-33; 36-49) in casa di Argenta chiudendo al 6° posto e ora affronterà il La Torre Reggio Emilia negli spareggi. La serie si giocherà al meglio delle tre gare a partire dal week end e saranno gli emiliani ad avere il fattore campo a favore. Si chiude invece con una ininfluente sconfitta la stagione del Selene Sant’Agata, caduto 68-78 (16-23; 30-41; 56-56) in casa con l’Audace Bologna. In Promozione anche il Faenza Basket Project supera gli ottavi di finale playoff vincendo 2-0 come i cugini del Lusa Basket Massa Lombarda. I faentini battoni 69-66 (10-21; 30-40; 38-47) il Pgs Bellaria Bologna in trasferta e ora affronteranno una tra Hornets Bologna e Libertas Green Forlì (giovedì si gioca la decisiva gara 3). Massa Lombarda conosce già il nome della prossima avversaria che sarà Medicina, vittorioso 2-1 con il Sunrise Rimini. Entrambe le cugine ravennati avranno il fattore campo a favore. Il tabellone degli ottavi playoff: Pgs Welcome Bologna - Sporting Cattolica (serie 1-1); Tiberius Rimini – Castenaso (2-0: si qualifica Rimini); Libertas Green Forlì – Hornets Bologna (1-1); Faenza - PGS Bellaria Bologna (2-0; si qualifica Faenza); San Lazzaro di Savena – Morciano (2-0: si qualifica San Lazzaro); Tigers Forlì - San Mamolo Bologna (1-0); Medicina – Sunrise Rimini (2-0; si qualifica Medicina); Massa Lombarda – Pianoro (2-0: si qualifica Massa).

In C femminile il Capra Team Ravenna vince anche il match di ritorno con l’Arbor Reggio Emilia con un netto 60-49 (17-13; 35-27; 44-38) e nei quarti troverà il Sasso Marconi. Il Faenza Basket Project, invece, che ha superato il turno per forfait dell’avversaria, affronterà Puianello. Anche questa serie si giocherà in una doppia sfida andata e ritorno. I quarti: Ravenna - Sasso Marconi; Monte San Pietro - Bologna Basket; Libertas Castello D’Argile – Vis Ferrara; Faenza – Puianello.