Russi, Brigliadori in luce nel test col Gambettola

Il Russi non vuole perdere l’ottimo feeling trovato nel campionato di Eccellenza girone B e per non perdere il ritmo partita durante lo stop natalizio la dirigenza arancionera ha messo in programma una partita amichevole di prim’ordine, prima di riprendere le sfide del campionato. Mercoledì 5 gennaio il Russi ha affrontato in campo avverso il Gambettola formazione che milita nel campionato di promozione Emilia Romagna, un test irto di insidie e difficoltà visto che il Gambettola si trova a condurre il girone E della promozione in condominio con la Sampierana con 38 punti e con un ragguardevole margine di sicurezza sulla terza ferma a quota 29 punti (Novafeltria). Si parlava di un buon test terminato in parità 2-2 con una doppietta del giovane bomber Alex Brigliadori. Il giovane cannoniere ha dimostrato di trovarsi a suo agio nel campionato di eccellenza ed è stato subito in grado di contraccambiare la fiducia che l’allenatore Oscar Farneti ha riposto in lui portando in cascina 4 reti.

La dirigenza arancionera non è rimasta con le mani in mano e si è già proiettata nel futuro rinforzando le proprie linee per affrontare senza grossi patemi d’animo un eventuale passaggio di categoria. Gli acquisti del mercato invernale hanno visto protagonista il Russi con gli acquisti di Vittori (2004) centrocampista dal Ravenna; Gasperoni (1999) attaccante dal Forlì; Mancini (2001) centrocampista dal Ravenna. Per controbilanciare i nuovi arrivi il duo Calderoni-Baiocchi ha messo sul mercato Nisi in prestito dal San Marino, Tunde attaccante ceduto in seconda categoria al Godo. Mattia Gasperoni classe 1999 promettente attaccante dal 2018 gioca in serie D. Gasperoni ha iniziato questa stagione col Forlì poi acquistato dal Russi. Le sue caratteristiche sono la velocità e l’agilità che gli consentono di creare scompiglio nelle difese avversarie.

Mario Silvestri