Russi, centrati gli ottavi di Coppa Italia

Il Russi cala il settebello e si qualifica per gli Ottavi di Coppa Italia di serie B, ultimo passo per la Final Eight. Il Russi ospita la Ternana e alla fine si impone 5-2 ottenendo così la sua settima vittoria consecutiva con una diretta rivale per la A2. Qui sono ammesse al primo turno di Coppa le prime quattro del girone d’andata di ogni girone che si affrontano solo all’interno del raggruppamento. Nella tarda serata di ieri si è giocata Recanati-Futsal Ancona che ha decretato la prossima rivale dei ravennati. In ogni caso il Russi sta proseguendo il suo percorso di altissimo livello, pur avendo giocato un primo tempo con meno furore agonistico delle ultime uscite. Gli umbri, approfittandone, passano per primi in vantaggio al 7’ con Sachet su azione da fallo laterale. Dopo un clamoroso palo interno degli ospiti, il Russi inizia a macinare gioco e al 18’ Gurioli ruba palla e segna il pari (1-1). Nella ripresa nei primi 7’ Babini, Michelacci e Fuentes portano il Russi sul 4-1 e al 10’ Michelacci insacca nella porta vuota il 5-1, sfruttando il portiere in movimento della Tenana che al 19’ segna con Polito il secondo gol.

u.b.