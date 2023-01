Russi, continua la corsa sul San Marino

Comincia oggi alle 15, con l’anticipo Classe-Tropical Coriano, il weekend del campionato di Eccellenza, che manda in scena le gare della terza giornata di ritorno. Domani alle 14.30 le altre sfide. Classe-Tropical Coriano. L’undici di mister Succi, reduce da 3 ko consecutivi, è alla ricerca della propria dimensione. Dal mercato sono arrivati il trequartista Andreani e il difensore Okonkwo. Proprio il reparto difensivo resta sotto osservazione (46 reti incassate, peggior difesa del girone B). Con 20 punti, i biancorossi sono sedicesimi in classifica, in zona playout. La zona salvezza dista 7 lunghezze. Il Tropical Coriano, a +8 sul Classe, è sulla carta abbordabile. All’andata, il Classe piazzò il colpo, vincendo 2-0 con le reti di Merciari e Frisari.

Russi-Diegaro. La tenacia e la costanza dei falchetti (imbattuti da 15 giornate) è stata premiata. Col successo di domenica scorsa a Sant’Agostino con due gol di Gasperoni, la formazione di mister Farneti è risalita al 2° posto, e punta dritto al colpo grosso, ovvero alla capolista Victor San Marino, distante solo 3 lunghezze, attesa dal match a Medicina. Anche gli arancioni però, non devono farsi troppe illusioni. Il Diegaro infatti (Pertutti squalificato) è 8° a quota 33 e ha inaugurato il 2023, continuando nella serie positiva del 2022, ormai lunga 8 turni. All’andata il Russi piazzò il colpo grazie alla doppietta di Salomone (capocannoniere con 16 reti). Sanpaimola-Cava Ronco. Dopo il ko esterno di domenica scorsa col Granamica (terza sconfitta nelle ultime quattro), la formazione di mister Orecchia – che non ha fatto drammi per aver ceduto il 2° posto al Russi – ospita un Cava Ronco difficile da interpretare. I forlivesi infatti, noni a quota 32, sono stati capaci di perdere 0-4 in casa contro il Sant’Agostino, ma anche di infliggere un pesante 3-1 alla capolista Victor San Marino. Sarà una bella sfida fra i bomber Bonavita (14) e Grazhdani (8). Nel Sanpaimola, che all’andata pareggiò 1-1, sono squalificati Baldani (2 giornate) e Matteo Alessandrini.

Del Duca Grama-Cattolica. I biancoazzurri hanno aperto il 2023 come avevano chiuso il 2022, cioè con una vittoria per 1-0. La situazione resta precaria e disperata, perché la zona salvezza resta distante 11 punti, ma il morale è alto e l’impresa va tentata. Dopo aver agganciato il Valsanterno, con cui ora si condivide l’ultimo posto, si tenta adesso l’assalto al Cattolica, terzultimo a -2 e dotato di una difesa colabrodo (45 reti al passivo). I rivieraschi hanno conquistato appena 1 punto nelle ultime 6 giornate e attendono lo scontro diretto per ‘rialzarsi’. All’andata vinse il Cattolica 2-0.