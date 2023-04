Russi da applausi Il primo posto ora è blindato

È festa grande in casa del Russi calcio a 5. Non solo la promozione nella prossima serie A2, arrivata ormai già da tempo aritmeticamente, ma anche la certezza del primo posto nel girone D di questa serie B per il Falchetti che nell’ultima giornata di campionato vincono a Spello, in casa dei Grifoni col netto punteggio di 9-4. Manca un turno alla fine, ma il Russi riposerà, dunque, dunque non potrà aumentare i suoi 58 punti. Ma l’immediata inseguitrice, la Dozzese – anche lei promossa in A2 – ha 6 punti di ritardo e, quindi, in nessun modo potrà insidiare il primo posto dei ravennati. Come, purtroppo, gli è accaduto spesso in questa stagione, anche per l’ultima gara al Russi mancano giocatori chiave come Spadoni, Fuentes e Garbin. E l’inizio del match non è promettente: al 9’gli umbri sono già sul 2-0 e un palo nega il 3-0 ai padroni di casa che subiscono a fine tempo il 2-1, di Simone Bruno. Nella ripresa, però, scende in campo un altro Russi e i gol arrivano a raffica: Peralta pareggia subito, poi Cianciulli sigla il 3-2, seguiti dalla doppietta di Gurioli e dal gol di Babini per il 6-2 arancionero. Alunni Santoni accorcia per i padroni di casa ma il Russi è implacabile e segna ancora con Peralta e Cianciulli, nel finale arriva il fortunoso goal dei Grifoni seguito dal sigillo finale di Celiento per il definitivo 9-4 ravennate. Risultati serie B, girone D (25ª giornata): Buldog Lucrezia-Eta Beta 4-1, Cus Macerata-Futsal Ancona 4-6, Corinaldo-Ternana 6-7, Cus Ancona-P. Picena 0-4, Dozzese-Recanati 6-2, Grifoni-Russi 4-9. Riposa: Cerreto d’Esi. Classifica: Russi 58; Dozzese 52; P. Picena 44; Ternana, Buldog Lucrezia 42; Recanati 40; Futsal Ancona 33; Cerreto d’Esi 27; Cus Ancona 23; Corinaldo 22; Grifoni 19; Eta Beta 18; Cus Macerata 3.

u.b.