Russi domani a Pietracuta Assente il bomber Fratti

Si giocano domani alle 14.30 le gare del 28° turno in Eccellenza. Pietracuta-Russi. Per i padroni di casa si tratta del 2° impegno casalingo consecutivo dopo il recupero di mercoledì contro il Sanpaimola finito 0-0. Anche i falchetti sono reduci da un pareggio ad occhiali contro la formazione di San Patrizio. La formazione di mister Farneti, terza a -3 dal Progresso, ha l’obiettivo di ridurre la distanza dalla zona spareggi. La matricola della Valmarecchia, dopo un avvio complicato (3 punti nelle prime 9 giornate), ha cominciato a macinare punti ed ora vanta un tesoretto di 5 lunghezze dalla zona playout. Il bomber di riferimento è Fratti (15 reti con 7 rigori), che però è squalificato.

Bentivoglio-Sanpaimola. Con 90’ ‘infrasettimanali’ in più nelle gambe per via del recupero di Pietracuta, l’undici di mister Orecchia affronta il 2° ‘viaggio’ consecutivo. Da 3 turni consecutivi, l’attacco non segna e, questo aspetto, a lungo andare, potrebbe diventare un problema, anche se, il 3° posto solitario appena ritrovato garantisce tranquillità. I padroni di casa – noni a quota 39, dunque a +8 sulla zona playout – sono reduci dal blitz di Diegaro e, da matricola assoluta, stanno vivendo quasi una favola dopo tanti anni nelle categorie inferiori. "Ci aspetta un’altra sfida molto complicata – ha commentato mister Orecchia – anche perché il Bentivoglio sta facendo benissimo, dunque affronteremo un avversario in salute". Fra gli ospiti mancherà Venturoli, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Classe-Castenaso. Il ko di Comacchio sul campo di una delle squadre in zona retrocessione, non ci voleva. L’undici biancorosso ha interrotto una serie positiva di 5 risultati, gli ultimi 3 dei quali avevano portato ben 9 punti. Per riprendere il cammino verso la salvezza diretta – che attualmente dista 4 lunghezze – bisognerà tornare a far punti, sfruttando ad esempio il fattore campo. Gli ospiti stanno attraversando un buon momento, reduci da 5 risultati utili consecutivi, e dalle vittorie esterne contro Del Duca Grama e Cattolica. Il Classe (Daniel Cappello in alto a sinistra in foto), deve anche cancellare il tonfo (5-1) dell’andata. Si prospetta anche un bel duello di attaccanti, fra Fogli (11 reti coi padroni di casa) e Jammeh (12). Nel Classe mancherà lo squalificato Santucci.

Del Duca Grama-Diegaro. Il rocambolesco pareggio di domenica scorsa a Sant’Agostino (rigore di Gregori al 91’ dopo aver incassato il gol estense all’89’) ha confermato che la squadra di mister Pozzi (il difensore Grieco in alto a destra in foto) non ha assolutamente tirato i remi in barca. La salvezza, a 14 punti di distanza, resta comunque una impresa ai limiti del possibile. Tanto più che il Diegaro, 8° a quota 40, è reduce dal successo esterno di Savignano nel recupero di mercoledì. Con 10 reti, l’ex forlivese Longobardi (5 anni fra i professionisti a Rimini, Bellaria e San Marino) è il terminale offensivo da tenere d’occhio, assieme al trequartista ex ravennate Noschese (4).