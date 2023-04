Russi e Dozzese, match tra le due regine

Ultimi tre turni del campionato di serie B di futsal e al PalaValli (ore 17) si affrontano prima e seconda in classifica, ovvero Russi e Dozzese. Il Russi ha comunque 9 punti di vantaggio, anche se deve ancora riposare e lo farà all’ultima giornata: dunque i falchetti hanno bisogno di 1 solo punto nelle sue ultime due partite, per raggiungere la prima piazza aritmetica. Programma serie B, girone D (24ª giornata): P. Picena-Corinaldo ed Eta Beta-Cus Ancona (ore 15); Futsal Ancona-Buldog Lucrezia e Recanati-Cus Macerata (ore 16); Ternana-Cerreto d’Esi e Russi-Dozzese (ore 17). Riposa: Grifoni. Classifica: Russi 55; Dozzese 46; P. Picena 38; Recanati 37; Ternana, Buldog Lucrezia 36; Futsal Ancona 30; Cerreto d’Esi 27; Cus Ancona 23; Corinaldo 22; Grifoni 19; Eta Beta 15; Cus Macerata 3. In C1 al via oggi alle 15 i playoff, dove al PalaCattani la Mernap Faenza se la vedrà col Futsal Sassuolo.