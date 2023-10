Russi, è ora di ripartire

Si giocano oggi pomeriggio alle 15.30 le gare della quinta giornata nel campionato di Eccellenza.

Pietracuta-Russi. Una settimana per metabolizzare l’imprevisto e imprevedibile ko interno di domenica scorsa contro il Masi Torello. È il tempo di cui hanno usufruito i falchetti per cancellare lo 0-1 interno, incassato sul rigore trasformato da Fregnani. La formazione di Rossi – seconda della classe a quota 9, in condominio, fra le altre, proprio coi riminesi, e a -1 dalla vetta – riparte dunque dal bomber Salomone, che però deve ancora sbloccarsi, e da Marra, che ha già segnato 4 reti. Domenica scorsa il Pietracuta ha subìto un brusco stop. Dopo 3 vittorie di fila senza incassare reti, è arrivato infatti il ko 2-0 incassato a Sant’Agostino.

Massa Lombarda-Sanpaimola. Per tentare di risollevarsi, i bianconeri padroni di casa hanno ingaggiato l’immortale quarantottenne Riccardo Innocenti che, domenica scorsa, al debutto in trasferta a Sant’Alberto, si è subito sbloccato. La sfida del ‘Dini e Salvalai’ mette in palio punti già importanti per la classifica. Entrambe le contendenti occupano infatti l’ultimo posto in classifica a quota 3. Allo stesso tempo, entrambe sono reduci dal primo successo stagionale. Se il Massa Lombarda ha fatto bottino pieno contro la Reno, il Sanpaimola ha rotto il ghiaccio, superando in maniera rocambolesca il Bentivoglio. C’è voluta infatti una doppietta di Bonavita – rigore trasformato al 19’ del primo tempo, e gol partita nel recupero della ripresa al 47’ – per venire a capo dei bolognesi e agganciarli in fondo alla classifica a quota 3. I precedenti dicono che la sfida si è chiusa in parità 5 volte su 6. A spostare l’ago della bilancia è la vittoria conseguito dal Massa Lombarda.

Vis Novafeltria-Reno. Il ko interno nel derby fra matricole contro il Massa Lombarda, ha lasciato parecchie scorie. Mister Diego Drywa – peraltro squalificato fino al 18 ottobre – si è dimesso. In attesa di trovare un sostituto, la squadra è stata affidata al vice allenatore Andrea Ortolani e al diesse Matteo Guardigli. La trasferta in Valmarecchia, nasconde diverse insidie. Con 4 punti, la Reno è costretta ad inseguire la Vis, che viaggia a quota 6, ma che viene da 2 ko consecutivi contro Pietracuta e Medicina, con 6 gol complessivamente incassati. La formazione di Sant’Alberto dovrà rinunciare all’infortunato De Rose, alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto al forfait nelle ultime 2 gare. Fuori anche lo squalificato Tassinari (2 turni) e il big Tabanelli, ancora indietro di condizione. Potrebbero rientrare Alberani e Ferri. Curioso che tutti i precedenti (quattro) siano finiti in parità.