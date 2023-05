Russi, i Falchetti quest’anno hanno volato alto

"Siamo contenti del 3° posto e della valorizzazione dei nostri giovani". Federico Baiocchi ha usato parole di soddisfazione nel tracciare il bilancio del campionato di Eccellenza del Russi. Il ds dei falchetti ha anche evidenziato il torneo di vertice che la squadra di mister Farneti ha disputato.

"Per come si erano messe le cose, qualche pensiero più ‘alto’ lo avevamo anche fatto, ma, in partenza, l’obiettivo non era certo il 1° o il 2° posto. Avevamo allestito una rosa molto ‘verde’, che potesse puntare ad un campionato da protagonisti, senza rischiare. Abbiamo terminato al 3° posto, con 71 punti, conquistando 20 vittorie. Siamo andati secondo i piani, e forse qualcosa in più. In un frangente della stagione ci siamo ritrovati anche a -3 dalla Victor San Marino".

La politica dei giovani è stata perseguita in maniera massiccia: "A parte Ferretti, Gualandi e Salomone, che è stato fuori per infortunio per due mesi e mezzo, il Russi ha proposto un undici sempre molto giovane. Abbiamo giocato costantemente con uno o due ‘fuori quota’ in più, rispetto agli obblighi imposti dal regolamento, facendo debuttare 2 prodotti del vivaio, il 2005 Bosi e il 2006 Nicolosi. Ecco perché il bilancio è positivo e siamo totalmente soddisfatti del percorso".

Non vanno poi dimenticate le difficoltà che il Russi ha dovuto fronteggiare, soprattutto in ordine alla lunghezza della stagione: "Un girone a 20 squadre – ha proseguito il ds Baiocchi – ha imposto 38 giornate, con ben 4 turni infrasettimanali, mettendo a dura prova la tenuta fisica e mentale della rosa. Devo fare i complimenti ai giocatori, ma anche allo staff tecnico, che ha lavorato egregiamente. La squadra ha ‘tenuto’ fino alla fine, senza mai lamentare problemi seri di natura muscolare. L’unico infortunio di una certa gravità, ovvero quello occorso a Salomone, è stato di natura traumatica". Proprio Salomone – bomber del girone B con 23 reti al pari di Bonavita del Sanpaimola e Cazzadore del Masi Torello – è stato il trascinatore del reparto avanzato, capace di realizzare complessivamente 66 reti (miglior attacco del girone). A contribuire al primato, hanno pensato anche Gasperoni (12), Brigliadori e Garavini (7), Saporetti (6) e Guarino (5).