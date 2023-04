Russi, per essere sicuri del primo posto è necessario fare ancora risultato

Penultima giornata del girone D di serie B di calcio a cinque con il Russi impegnato, però, nella sua ultima gara stagionale, visto che tra una settimana riposerà e potrà solo osservare le avversarie. Dunque i Falchetti per conservare la prima posizione, praticamente detenuta per tutto il girone di ritorno, dovranno fare punti anche nell’ultima trasferta dell’anno, a Spello (ore 16, Palazzo dello Sport) nel perugino, contro i Grifoni, formazione che non ha più molto da chiedere alla sua stagione. Il Russi, ormai, da tempo, sa che giocherà in A2 la prossima stagione ma è pur vero che vincere un campionato è sempre un bel biglietto da visita.

A incalzare i ravennati ora c’è la Dozzese, capace di vincere a Russi nell’ultimo turno e anche lei ormai certa di salire in A2: i bolognesi, però, ospitano il Recanati, quarto a 1 punto dal Potenza Picena, l’ultima formazione ad accedere direttamente alla serie superiore.

Programma della Serie B, girone D (24ª giornata, ore 16): Buldog Lucrezia-Eta Beta, Cus Macerata-Futsal Ancona, Corinaldo-Ternana, Cus Ancona-Potenza Picena, Dozzese-Recanati, Grifoni-Russi. Riposa: Cerreto d’Esi.

La classifica del girone D: Russi 55; Dozzese 49; Potenza Picena 41; Recanati 40; Ternana, Buldog Lucrezia 39; Futsal Ancona 30; Cerreto d’Esi 27; Cus Ancona 23; Corinaldo 22; Grifoni 19; Eta Beta 18; Cus Macerata 3.

u.b.