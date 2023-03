Russi, primo match point per la promozione La Mernap Faenza se la vede col Rimini

È il primo match point, per il Russi che oggi alle 15 PalaCus Posatora, ad Ancona, affronterà il Cus. I Falchetti, primi in classifica, hanno 13 punti di vantaggio sulla coppia Recanati-Ternana, formazioni che occupano terzo e quarto posto. Il Recanati deve scendere in campo 5 volte, oltre a oggi. La Ternana, invece, dovrà ancora giocare, 4 gare, come il Russi e al massimo potrà conquistare 12 punti. Se il distacco questa sera dovesse restare invariato, dunque, gli arancioni potranno festeggiare la salita nella futura A2 direttamente, con cinque giornate d’anticipo. Alle 15 oggi a Savignano, la Mernap Faenza sarà ospite del Rimini.