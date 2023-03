Russi, salto in A2

Missione compiuta e via ai festeggiamenti. Il Russi calcio a 5 vince 6-4 contro il Cus Ancona e mantiene 13 punti di vantaggio sulla coppia Recanati-Ternana, con gli umbri che devono giocare ancora 4 gare (come i Falchetti) e quindi il distacco è assolutamente irrecuperabile per la quarta. Le prime tre di questa stagione, infatti, saranno ammesse direttamente alla prossima serie A2 e, dunque, comunque vada il Russi saluterà la B. In C fa festa anche la Mernap Faenza che vince 5-3 in trasferta contro Rimini e vola ai playoff. Serie B, girone D: Cerreto d’Esi-Futsal Ancona 4-4, Corinaldo-Recanati 2-6, Cus Ancona-Russi 4-6, Cus Macerata-Dozzese 6-16, Ternana-Eta Beta 4-2, Buldog Lucrezia-Grifoni 3-1. Riposa: P. Picena. Classifica: Russi 49; Dozzese 43; Recanati, Ternana 36; Buldog Lucrezia 35; P. Picena 32; Futsal Ancona 27; Cerreto d’Esi 24; Corinaldo 21; Grifoni 18; Cus Ancona 17; Eta Beta 14; Cus Macerata 2.