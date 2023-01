Russi, sfida vibrante

Domani è il grande giorno. Torna in campo il Russi di calcio a 5 e lo fa tra le mura amiche del PalaValli (ore 17) contro l’avversaria più importante, il Recanati, che affianca i ravennati in testa alla classifica del girone B di serie B con 27 punti. Si deciderà, dunque, il primato del raggruppamento, ma le due formazioni potrebbero a fine anno festeggiare a braccetto perché per entrare in A2 sarà sufficiente – anche se non sarà affatto semplice – entrare tra le prime della graduatoria finale. Il Recanati ha il vantaggio di aver già giocato in questo 2023, l’ultima giornata di andata nella quale invece il Russi ha riposato. Un Russi che non gioca da un mese ma che ha chiuso l’anno con cinque vittorie consecutive. Di questo risultato, e dei 64 gol segnati nell’andata può ben essere soddisfatto l’allenatore Simone Bottacini. Ovviamente la gara di domani è fondamentale per il prosieguo del campionato: "Il Recanati è una squadra da battere – dice il tecnico – è stata allestita per vincere il campionato ma questo deve solo stimolarci: ci aspettiamo che il palazzetto ci dia qualcosa in più visto le nostre assenze e le difficoltà dell’ultimo mese. Ma vogliamo portare dalla nostra parte il risultato". Serie B, girone D. Programma (14ª giornata): Cus Ancona-Cerreto d’Esi, Grifoni-Futsal Ancona, Buldog Lucrezia-Ternana, Cus Macerata-P. Picena, Russi-Recanati, Dozzese-Eta Beta. Riposa: Corinaldo. Classifica: Russi, Recanati 27; Ternana 23; Futsal Ancona 21; P. Picena 20; Dozzese, Buldog Lucrezia 19; Grifoni 15; Cus Ancona, Corinaldo, Cerreto d’Esi, Eta Beta 11; Cus Macerata 2.

u.b.