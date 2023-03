Russi, stagione da incorniciare I Falchetti guadagnano la promozione in A2

Una cavalcata trionfale senza pari per il Russi calcio a 5 di Simone Bottacini, capace di conquistare già la settimana scorsa la garanzia aritmetica della promozione nella prossima serie A2 a cinque giornate dalla fine, con il vantaggio ormai salito a 13 punti, incolmabili per la Ternana che deve ancora risposare (come il Russi) e, dunque, aveva solo 12 punti a disposizione. "Siamo davvero felicissimi – dice il tecnico del miracolo arancione, il ravennate Bottacini – perché completiamo un percorso iniziato lo scorso campionato e raggiungiamo una serie A2 alla quale pensavamo di poter aspirare ma sicuramente non direttamente. Ci sono almeno tre o quattro squadre che hanno rose più ampie e budget nettamente superiori. Eppure ce le siamo messe tutte dietro e abbiamo conquistato il diritto alla serie A2 con così largo anticipo. E per una società come la nostra che praticamente ha sei anni di vita è davvero un grande successo, frutto della voglia di far bene, del lavoro e delle idee. Ora ci aspettano tre partite nelle quali ci giochiamo il primo posto: abbiamo nove punti di vantaggio sulla Dozzese che ospiteremo al PalaValli, dove sabato scorso abbiamo ospitato e battuto il Lucrezia che si giocava ancora la promozione diretta, visto che saranno le prime tre a salire in A2. Ma, l’ho detto alla squadra: arrivati a questo punto sarebbe davvero un peccato non chiudere il campionato primi". Un primato che è stato cementato dall’imbattibilità casalinga: 11 partite giocate, 11 vittorie con 70 gol fatti e appena 28 subiti a Russi: sino a questo momento tutte le formazioni hanno pagato dazio al PalaValli. "Sono sincero – aggiunge Bottacini – mi piacerebbe davvero mantenerla sino alla fine questa imbattibilità casalinga: siamo una squadra molto giovane e relativamente inesperta, dunque è stata importantissima la carica del nostro pubblico. Devo dire che, tra acciacchi e infortuni, non ho mai potuto allenare per due settimane la stessa rosa, quindi siamo ancor più orgogliosi del risultato ottenuto". Un risultato figlio anche di un’imbattibilità in campionato che dura dalla 7ª giornata quando, il 12 novembre, il Corinaldo si impose 3-2. Da allora solo il Potenza Picena è riuscito a fermare i ravennati, con un pareggio (6-6).

Ugo Bentivogli