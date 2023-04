Salto ostacoli, Garofalo è il campione italiano

Salto ostacoli, è Giampiero Garofalo il nuovo campione italiano. Il giovane cavaliere dell’Aeronautica Militare conquista il suo primo titolo tricolore sullo scenografico campo in erba del circolo ippico Le Siepi di Cervia, lasciandosi alle spalle Michol Del Signore, argento, e Francesco Turturiello, bronzo. Il primo aviere scelto Garofalo, ventottenne napoletano figlio e fratello d’arte - di papà Paolo e del fratello Antonio - e il suo castrone baio del 2012 Max van Lentz Schrans hanno chiuso il Campionato Assoluto senza errori agli ostacoli e con appena 3,35 penalità (per il superamento del tempo massimo), e considerando che è avvenuto sui selettivi percorsi del celeberrimo chef de piste Uliano Vezzani, l’impresa c’è tutta. "Il cavallo ha saltato benissimo – ha commentato Garofalo dopo la gara – e vincere il Campionato Assoluto alla mia prima partecipazione è una soddisfazione grandissima". Sugli altri gradini del podio, staccati di oltre 10 penalità, sono saliti Michol Del Signore (14,14 pen.), seconda in sella a Irish Coffee e Francesco Turturiello (14,15 pen.), terzo con Made In’t Ruytershof.

Per i primi tre classificati dell’Assoluto, oltre alle medaglie azzurre in palio c’erano gli ambitissimi lasciapassare per il concorso internazionale di Piazza di Siena. Garofalo, Del Signore e Turturiello potranno entrare a far parte della rosa dei cavalieri italiani in campo nella 90esima edizione della prestigiosa kermesse capitolina, in programma dal 25 al 28 maggio. Tra i presenti alle gare anche, venerdì, il presidente del Coni - Giovanni Malagò.