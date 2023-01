"Salvezza, noi ci siamo"

Una impresa clamorosa, con 2 gol segnati nel recupero e un pareggio strappato coi denti, nonché la terza vittoria consecutiva da (ex) fanalino di coda. Sono le straordinarie perfomance in chiave salvezza, piazzate da Classe e Del Duca Grama nell’ultimo turno del campionato di Eccellenza. Nello scontro diretto casalingo per uscire dalla zona playout contro il Tropical Coriano, il Classe ha scelto una strada quasi incredibile per tornare a far punti dopo 3 ko consecutivi. Al 94’ infatti, i biancorossi erano sotto di 2 reti. Il Tropical – in vantaggio 2-0 grazie al rigore di Carrer al 57’ e alla rete di Protino al 79’ – era praticamente già sotto la doccia. Ma il carattere indomito dell’undici di mister Succi ha determinato la ‘remuntada’. Il rigore trasformato da Frisari al 95’ ha riacceso le speranze, prima della ‘festa’ per il 9° centro stagionale firmato da Fogli.

Il pareggio strappato in extremis è forse più importante per il morale del Classe. La classifica infatti resta ancora precaria, coi biancorossi sempre in zona playout, a -8 dalla zona salvezza. Domenica, l’impegno è difficile, ma non proibitivo. L’avversario è infatti il Cava Ronco, 9° della classe, da affrontare in trasferta. Dal canto proprio, anche la Del Duca Grama ha mandato in archivio una giornata importantissima. La formazione di mister Pozzi ha sconfitto il Cattolica, mettendo in fila il 3° successo consecutivo per 1-0 in altrettanti scontri diretti, e guadagnando la quartultima posizione. La zona playout è sempre distantissima (9 lunghezze), ma le prospettive sono decisamente cambiate.

"Quella contro il Cattolica – ha commentato mister Pozzi – è stata una vittoria strameritata, legittimata da almeno 3-4 occasioni da rete. Dopo le prime due vittorie contro Classe e Valsanterno, l’incontro interno contro il Cattolica è stato un importante banco di prova, che ha dimostrato quanto la Del Duca Grama sia un’ottima squadra, ma soprattutto una squadra che sa quello che vuole, che conosce i suoi obiettivi e lotta per conquistarli. Voglio fare i complimenti ai ragazzi e allo staff, abbiamo dato prova che ci siamo e che vogliamo raggiungere la salvezza". Il prossimo avversario, da affrontare domenica in trasferta, è proprio il Tropical Coriano, reduce dalla vittoria sfumata in zona Cesarini contro il Classe: "A Coriano – ha aggiunto mister Pozzi – sarà un’altra battaglia, tutti gli avversari sono difficili e sarà per noi un’altra finale da vincere. I nove punti conquistati in tre partite, senza subire gol, creando molte occasioni da rete e concedendo poco o nulla agli avversari, costituiscono uno stimolo incredibile. Dobbiamo tuttavia restare con i piedi per terra".