Salvezza, tutto da decidere In bilico Brisighella e San Potito

A un turno dalla fine del campionato di Seconda molti verdetti ormai sono definitivi, nei due gironi con le formazioni ravennati. Nel girone M, l’Edelweiss Jolly vince 2-0 a Godo col 18º gol di Benvenuti e si aggiudica aritmeticamente la promozione in Prima. Godo che resta quinto, ma a 18 punti dal Modigliana (2-2 col Fornace Zarattini), secondo, e dunque non disputerà i playoff per il distacco superiore al consentito, ovvero 7 punti. L’unica semifinale sarà dunque tra San Zaccaria (2-2 col Fornace Zarattini) e Low Street Ponte Nuovo, vittorioso 2-1 sul Palazzuolo con la doppietta di Marcello Andalò salito a 20 gol e capocannoniere del girone. C’è invece bagarre in coda: salvo il San Pancrazio, il Lugo, vittorioso proprio sul San Pancrazio, ha 19 punti contro i 15 di Brisighella e San Potito che all’ultima giornata si giocano playout e retrocessione diretta. Per entrambi due confronti complicati: per il Brisighella il Low Street e il Modigliana (che però è già secondo) col San Potito. In caso di arrivo a pari punti si salverà il Brisighella che ha vinto entrambe le gare di campionato. Tuttavia, rischiano entrambi la retrocessione in caso di doppia sconfitta, abbinata alla vittoria del Lugo a Fornace Zarattini. Nel girone I, il Real Faenza vince 1-0 – grazie al 7º gol di Solaroli in campionato – con la Juvenilia e all’ultima giornata le basterà 1 punto per andare direttamente in finale dei playoff senza disputare la semifinale. Ormai tranquille Bagnara e Borgo Tuliero. Classifiche Seconda Categoria (25ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 63; Modigliana 56; S. Zaccaria 52; Low Street 49; Godo 38; Palazzuolo 36; P. Fuori 32; F. Zarattini, Gs Romagna 31; S. Pancrazio, Vecchiazzano 25; Lugo 19; Brisighella, S. Potito 15. Girone I: Dozzese 64; T. Pedagna 53; R. Faenza 47; Sp. Pianorese 38; Bagnara 37; Murri 36; Jcr Juvenilia 34; Sp. Valsanterno, B. Tuliero 33; O. Claterna 30; C. Guelfo 29; St. Azzurra 21; Atl. Mazzini 20; S. Lazzaro 17.

u.b.