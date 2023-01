San Zaccaria, col San Pancrazio per la vetta

Dopo l’antipasto della finale della Coppa provinciale, vinta dal Low Street Ponte Nuovo, tornano in campo le formazioni di Seconda. Nel girone M, riparte la caccia all’Edelweiss, primo con 1 punto sul San Zaccaria: i ravennati devono mettersi alle spalle la delusione di Coppa e ripartire subito col San Pancrazio – si gioca alle 19 – in lotta per evitare i playout. Il San Zaccaria punta su Nicola Montanari Gatti (foto): per lui finora 5 gol. Impegno più difficile per la capolista, al "Cimatti" di Modigliana, formazione quarta in classifica.

Impegno casalingo per il Low Street del capocannoniere Andalò (13 gol) nel derby contro il Fornace Zarattini, tornata in lizza per i playoff. Nel girone I, invece, Bagnara e Real Faenza stanno lottando tra le big per un posto al sole. I manfredi affrontano, tra le mura amiche, il fanalino di coda (ma in risalita) Stella Azzurra mentre il Bagnara gioca a Bologna contro l’Atletico Mazzini invischiato nella lotta per evitare i playout.

Esattamente come il Borgo Tuliero, al momento salvo ma con 1 solo punto di vantaggio sulla zona calda e impegnato contro l’Ozzano Claterna. Programma Seconda Categoria (ore 14,30). Girone M (14ª giornata): Brisighella-S. Potito, Godo-Gs Romagna, Low Street-F. Zarattini, Lugo-P. Fuori, Modigliana-Edelweiss Jolly, S. Zaccaria-S. Pancrazio, Vecchiazzano-Palazzuolo.

Classifica: Edelweiss Jolly 35; S. Zaccaria 34; Low Street 28; Modigliana 24; Palazzuolo, Godo, F. Zarattini 21; P. Fuori 16; Vecchiazzano 15; Gs Romagna, Lugo, S. Pancrazio 11; Brisighella 7; S. Potito 6. Girone I (14ª giornata): C. Guelfo-S. Lazzaro, Atl. Mazzini-Bagnara, Dozzese-Jcr Juvenilia, O. Claterna-B. Tuliero, R. Faenza-St. Azzurra, Sp. Pianorese-Murri, Sp. Valsanterno-T. Pedagna. Classifica: Dozzese 35; T. Pedagna 31; Bagnara 26; R. Faenza 24; Jcr Juvenilia 20; O. Claterna 18; Murri 16; Sp. Valsanterno, Sp. Pianorese 15; B. Tuliero 12; C. Guelfo, S. Lazzaro, Atl. Mazzini 11; St. Azzurra 9. u.b.