San Zaccaria contro Low Street per la coppa

La Seconda Categoria avrà il suo campione provinciale. O almeno il vincitore della Coppa Provinciale di categoria, 1º Memorial intitolato al compianto Rosario Frisenda. Nella finale in gara unica e in campo neutro del "Cavallucci" di Punta Marina (oggi alle 14.30), si sfidano San Zaccaria e Low Street Ponte Nuovo, le due migliori formazioni ravennati del girone M, guidato dalla forlivese Edelweiss che, però, ha partecipato – ovviamente – alla coppa della provincia di appartenenza. Le due formazioni bizantine protagoniste della finale si sono già affrontate in campionato e la vittoria è andata per 3-1 al San Zaccaria, che giocava la sfida tra le mura amiche. In questo caso, ovviamente, non è prevista la parità: in caso persistesse al 90’ si giocherebbero i supplementari e, poi, nel caso di ulteriore parità si batterebbero i calci di rigore. In attesa del ritorno in campo di tutte le categorie, si gioca il recupero della 14ª giornata del girone G di Prima Categoria tra Riolo Terme e Civitella. I ravennati, sempre ultimi ma con confortanti segnali di ripresa, sono opposti alla quarta forza del torneo che, con un eventuale successo, si porterebbe a 5 punti dalla vetta e, comunque in terza posizione. Recupero 14ª giornata (ore 14,30) Riolo Terme-Civitella Classifica: San Vittore 38; Fontanelice 35; Pianta 31; Civitella 30; Savio 25; Savarna 23; Carpena 22; Castel del Rio 21; Azzurra Romagna 20; Virtus Faenza, Bagnacavallo 17; San Rocco, 16; Real Fusignano 15; Pol. 2000 14; Castrocaro 6; Riolo Terme 5.

u.b.