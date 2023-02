San Zaccaria frenato dal Fornace: è 1-1

A eccezione di Palazzuolo-Brisighella (in campo mercoledì prossimo) si sono giocate tutte le gare della 15ª giornata del girone M di Seconda, non disputate per maltempo lo scorso 22 gennaio. Il San Zaccaria è stato costretto al pari (1-1) sul campo del Fornace Zarattini: dopo il gol di Fabbri, i padroni di casa hanno raggiunto i biancorossi nel finale col nono gol stagionale di Nicola Sassi. La vittoria (5-0) della capolista Edelweiss sul Lugo, consente ai forlivesi di allungare sul San Zaccaria me non su Low Street (4-1 a San Potito) e Modigliana (2-1) a San Pancrazio ora staccate di 3 punti dal secondo posto. Si è giocato anche un recupero del girone A di Terza, o meglio un anticipo del recupero dell’intera 15ª giornata in programma mercoledì prossimo. Una partita che ha cambiato la vetta della classifica, visto che la Stella Rossa ha vinto 3-2 in casa del Junior Cervia ed è sola al comando. In vantaggio 2-0 (Di Dio e Chelini) la Stella Rossa si è fatta raggiungere sul 2-2 (Biserna e Fregati) prima di segnare in pieno recupero con Grasso il gol della vittoria. Risultati Seconda Categoria girone M (recupero 15ª giornata): Edelweiss Jolly-Lugo 5-0, F. Zarattini-S. Zaccaria 1-1, Gs Romagna-Vecchiazzano 1-0, P. Fuori-Godo 2-2, S. Pancrazio-Modigliana 1-2, S. Potito-Low Street 1-4. Rinviata (8 marzo): Palazzuolo-Brisighella. Classifica: Edelweiss Jolly 47; S. Zaccaria 43; Low Street, Modigliana 40; F. Zarattini* 30; Palazzuolo** 29; Godo 25; P. Fuori 22; Vecchiazzano 20; S. Pancrazio, Gs Romagna 18; Lugo 15; Brisighella*, S. Potito 10.