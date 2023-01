San Zaccaria, l’obiettivo è il primo posto

San Zaccaria all’assalto del primo posto, nel girone M di Seconda, in una giornata che la vede favorita nei confronti della capolista Edelweiss avanti di appena un punto. Infatti, i ravennati ospitano il Porto Fuori (8º) mentre i forlivesi giocano in casa del Low Street Ponte Nuovo, terzo e pronto a riafferrare il treno-promozione. Sarà anche sfida tra bomber con il capocannoniere Andalò (14 gol) per i ravennati contro la coppia Benvenuti-Brandino, 19 in due. Per le difese, dunque, si preannuncia una giornata di quelle ’calde’. Nel girone I il Bagnara cerca l’assalto al secondo posto, approfittando dello scontro tra le prime due, Dozzese e Tozzona: tuttavia i ravennati giocano a Ozzano contro il Claterna, scesa in campo domenica scorso mentre tutta la giornata è stata rinviata all’8 febbraio.

Programma Seconda Categoria (16ª giornata, si scende in campo alle ore 14,30). Girone M: Brisighella-S. Pancrazio, Low Street-Edelweiss Jolly, Lugo-Godo, Modigliana-Gs Romagna, Palazzuolo-F. Zarattini, S. Zaccaria-P. Fuori, Vecchiazzano-S. Potito. Classifica: Edelweiss Jolly 36; S. Zaccaria 35; Low Street 29; Modigliana 25; Palazzuolo 24; Godo, F. Zarattini 22; P. Fuori 16; Vecchiazzano 15; Lugo 14; Gs Romagna, S. Pancrazio 12; Brisighella 10; S. Potito 6. Girone I: C. Guelfo-Murri, Atl. Mazzini-Sp. Pianorese, Dozzese-T. Pedagna, Jcr Juvenilia-St. Azzurra, O. Claterna-Bagnara, R. Faenza-S. Lazzaro, Sp. Valsanterno-B. Tuliero. Classifica: Dozzese 38; T. Pedagna 32; Bagnara 29; R. Faenza, O. Claterna 24; Jcr Juvenilia 20; Sp. Pianorese 18; Murri, Sp. Valsanterno 16; C. Guelfo 14; St. Azzurra, B. Tuliero 12; S. Lazzaro, Atl. Mazzini 11.

u.b.