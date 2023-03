San Zaccaria, stasera vale tanto

Tiene viva la fiammella della promozione diretta, il San Zaccaria che, nel girone M di Seconda, si impone 2-1 sul Vecchiazzano grazie ad una doppietta di Fabbri inframezzata dal momentaneo pareggio di Francesco Ricci. Per sfortuna dei biancorossi ravennati l’Edelweiss non perde un colpo e mantiene 9 punti di vantaggio grazie al successo (4-1) sul San Pancrazio. Sarà decisivo il recupero di questa sera tra San Zaccaria e Modigliana, terza forza del torneo a 1 punto dai ravennati: solo un successo dei ravennati può tenere aperto il discorso promozione. A proposito di Modigliana, si sta confermando una delle formazioni più in forma del momento, vincendo 3-0 lo spareggio per il terzo posto col Low Street Ponte Nuovo: decisiva la doppietta nel primo tempo di Sow. Il Low Street è comunque proiettato verso la Coppa Regionale di Seconda: tra una settimana giocherà a Sala Bolognese contro il Real per l’accesso alle semifinali.

Il Modigliana, invece, se la vedrà col Castel Guelfo, formazione bolognese che nel girone I di Seconda travolge 4-0 il Real Faenza con tre gol di Ricupa. Un gruppo che vede la promozione della Dozzese: il Bagnara, ora quarto è troppo staccato dal terzo (10 punti) per disputare i playoff. Il Borgo Tuliero, invece, domina 4-0 il San Lazzaro e si salva aritmeticamente con 3 turni d’anticipo. Recupero Girone M (20ª giornata, ore 20,30): San Zaccaria-Modigliana.

Classifiche Seconda Categoria (23ª giornata).

Girone M: Edelweiss Jolly 59; S. Zaccaria* 50; Modigliana* 49; Low Street 45; Palazzuolo* 36; Godo 35; F. Zarattini, P. Fuori 30; Gs Romagna* 27; Vecchiazzano 23; S. Pancrazio 22; Lugo 16; Brisighella 13; S. Potito 11.

Girone I: Dozzese 60; T. Pedagna 50; R. Faenza 43; Bagnara 33; Sp. Pianorese, Murri 32; Jcr Juvenilia 31; O. Claterna, Sp. Valsanterno, B. Tuliero 30; C. Guelfo 29; St. Azzurra 18; S. Lazzaro, Atl. Mazzini 17.

u.b.